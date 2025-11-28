Kate furiosa con il marito, l’ultimatum della Principessa: spunta (ancora) una vecchia fiamma di William

Un vero e proprio scandalo, quello che rischia di esplodere per le mani della coppia reale, Kate e William di nuovo alle strette.

La vita di corte, si sa, è spesso scandita da indiscrezioni e scandali che riemergono improvvisamente, riportando alla luce vecchie tensioni mai del tutto sopite. Un recente episodio, ad esempio, ha riacceso l’attenzione sul difficile rapporto tra Kate e William, con un post pubblicato e poi rimosso dai social.

Andrew Lownie, autore dell’ultimo libro dedicato agli ex duchi di York, pare aver diffuso un aggiornamento su un presunto legame extraconiugale insabbiato dalla famiglia reale. La notizia, seppur datata, ha riaperto un vaso di Pandora, tra sospetti e voci che da tempo circondano riguardo la coppia reale.

Kate e William sul piede di guerra

Secondo quanto riportato, Kate avrebbe pronunciato un ultimatum al marito, esasperata dai rumors legati a una vecchia amicizia di William con Rose Hanbury. La frase “O lei o me” sarebbe stata il segnale di una tensione crescente, alimentata da indiscrezioni diventate incontenibili nel tempo.

L’affaire con la marchesa di Cholmondeley, risalente al 2019, aveva già scosso la corte e preoccupato la regina Elisabetta II. Le due coppie condividevano momenti e occasioni importanti, ma la simpatia di William per Rose avrebbe superato il limite di tolleranza.

Secondo quanto emerso, Kate non solo avrebbe imposto un ultimatum, ma avrebbe richiesto incontri con un consulente di coppia. La fonte rimane anonima, ma Lownie è noto per le sue indagini accurate e per la capacità di riportare dettagli e retroscena significativi.

Il suo lavoro precedente sugli ex duchi di York aveva già mostrato la sua propensione a raccontare storie complesse e delicate. La rimozione del post, avvenuta nel giro di un’ora, ha alimentato ulteriormente i sospetti e le interpretazioni sull’accaduto.

Evidentemente non era il momento di riaprire quel caso e qualcuno deve averlo convinto con argomenti piuttosto persuasivi. I dettagli forniti avrebbero chiarito soprattutto la reazione di Kate, furiosa e decisa a proteggere il suo matrimonio.

Le didascalie rimaste sui motori di ricerca riportano la frase “Catherine, furiosa e accusatoria verso il futuro re, disse e pretese…”. La richiesta sarebbe stata quella di allontanare gradualmente Rose dal loro circolo sociale, per spegnere le voci e salvare la relazione.

Nonostante ciò, Rose e la sua famiglia hanno continuato a partecipare alle grandi occasioni organizzate a corte. Uno dei suoi tre figli è stato persino paggetto alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III, segno di rapporti mai del tutto interrotti.

Nel frattempo, i principi del Galles hanno affrontato sfide ben più grandi, tra la malattia di Carlo e quella di Kate. La principessa ha affrontato il cancro con coraggio e oggi è tornata alle sue attività pubbliche, mostrando un sorriso rassicurante.

Il matrimonio non è in discussione, e non esisterebbe alcuna indicazione di separazione, come spiegato nel post poi cancellato. Tuttavia, la promessa di lieto fine non è bastata a evitare che un episodio di Substack diventasse un caso assai pericoloso.