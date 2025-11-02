La figlia di Mara Venier è identica alla madre e fa un lavoro molto importante: chi è Elisabetta Ferracini

Chi è e cosa fa nella vita Elisabetta Ferracini, figlia della conduttrice di Domenica In, Mara Venier: sono identiche.

Mara Venier continua a essere una delle figure più emblematiche della televisione italiana, nota soprattutto per la sua conduzione di Domenica In.

Dietro al volto familiare della celebre presentatrice, però, si cela una storia familiare altrettanto interessante, quella di sua figlia, Elisabetta Ferracini, che ha scelto di intraprendere un percorso professionale nel mondo dei media, ma con una declinazione differente, quella radiofonica.

La carriera di Elisabetta Ferracini: da volto televisivo a conduttrice radiofonica

Figlia di Mara Venier e dell’attore e modello Francesco Ferracini, Elisabetta ha respirato fin da piccola l’aria dello spettacolo. Nata dalla relazione tra la conduttrice e Ferracini, i genitori si sposarono giovanissimi in un matrimonio riparatore. A soli tre anni si trasferì a Roma insieme alla madre per seguire le opportunità di carriera del padre. L’esordio televisivo di Elisabetta Ferracini risale al 1991 con la serie televisiva Chiara e gli altri su Italia 1, mentre il primo incarico da conduttrice arrivò nel 1994, anno in cui affiancò Pippo Baudo in programmi come Tutti a casa e Sanremo Giovani su Rai 1.

Il vero successo arrivò con Solletico, il programma dedicato ai ragazzi, che le valse ben tre Telegatti per la sua conduzione brillante e coinvolgente. Nell’annata 1998-99 seguì le orme della madre conducendo una parte di Domenica In, mentre nel 2012 debuttò con un programma tutto suo, Vado a casa di Elisabetta. Negli ultimi anni la sua carriera si è spostata progressivamente verso la radio: dal 2022 è al timone di In viaggio con Elisabetta su Rai Isoradio, un programma che racconta storie di viaggi e avventure attraverso l’Italia, con il contributo di ospiti e radioascoltatori.

Questa evoluzione ha permesso a Elisabetta di esprimere una nuova dimensione della propria professionalità, più intima e legata al racconto diretto. Pochi sanno che durante il periodo di maggior successo di Solletico, Elisabetta ebbe una relazione con l’attore Carlo Verdone, ospite frequente della trasmissione. Successivamente è stata legata all’avvocato Carlo Longari, con cui ha avuto un figlio, Giulio, nato nel dicembre 2002.

Il 23 luglio 2005 Elisabetta si è unita in matrimonio con Pier Francesco Forleo, dirigente Rai, la cui prematura scomparsa nel giugno 2023 ha segnato profondamente la sua vita. La perdita ha portato Elisabetta a condividere pubblicamente il proprio dolore, anche attraverso il confronto con il pubblico di Domenica In. Un capitolo significativo della sua vita è anche il rapporto con Jerry Calà, ex marito di Mara Venier, con cui Elisabetta mantiene un legame affettuoso e sincero. In una recente intervista televisiva ha dichiarato: “Sono la sua figlia femmina”, sottolineando come, nonostante la separazione tra Mara e Jerry, il legame familiare si sia consolidato con gli anni.

Non meno importante è l’amicizia con Sabrina Salerno, con cui Elisabetta ha costruito un rapporto profondo e duraturo. Sabrina ha raccontato di come Elisabetta sia sempre stata presente nei momenti cruciali della sua vita, conosce bene il suo carattere e non ha bisogno di spiegazioni per comprenderla: un legame che va oltre la semplice amicizia, fondato sulla stima e sulla complicità.

Elisabetta Ferracini si presenta così come una figura che, pur mantenendo viva l’eredità televisiva della madre, ha saputo ritagliarsi uno spazio personale e riconosciuto nel panorama radiofonico italiano, dimostrando una poliedricità e una capacità di adattamento che le hanno permesso di attraversare con successo diversi media e generazioni.