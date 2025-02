Antonella Clerici ha una figlia bellissima e che continua a somigliare sempre di più alla mamma. Ecco com’è diventata oggi.

La conduttrice è sicuramente uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano e del palinsesto Rai, proprio perché è riuscita sin da subito a catturare l’attenzione dei telespettatori. Durante la loro carriera, ha infatti partecipato a numerosi programmi come Unomattina e Domenica In, ma soprattutto La Prova del Cuoco con cui ha ottenuto un enorme successo televisivo. Oggi è invece al timone di E’ Sempre Mezzogiorno, la trasmissione culinaria che è diventata in questi ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento per tutti.

Tantissimi fan si domandano spesso come sia diventata la sua bellissima figlia Maelle, che è tra l’altro la fotocopia della mamma e che è apparsa di recente tra il pubblico durante il Festival di Sanremo, a cui la Clerici ha preso parte in qualità di co-conduttrice insieme a Carlo Conti e Gerry Scotti durante la prima serata.

Com’è oggi la figlia di Antonella Clerici

La protagonista Rai è sempre più innamorata del suo compagno Vittorio Garrone, con cui ha una bellissima storia d’amore da un po’ di anni. Prima di lui la Clerici ha avuto molte altre relazioni, come quella con l’animatore turistico Eddy Martens che ha conosciuto durante un vacanza. I due si innamorarono subito, e per amore lui si trasferì in Italia. La coppia mise poi al mondo la figlia Maelle, che ha oggi 15 anni e che è praticamente la fotocopia della sua mamma. Ha infatti i capelli lunghi e ricci di tonalità scura, ed è sempre più legata a colei che l’ha messa al mondo.

La Clerici ha inoltre parlato spesso di lei nel corso di qualche intervista e si è detta sempre molto orgogliosa di sua figlia. “Anche lei come me, che mi sono sempre sentita Cenerentola al ballo, non pensa mai di essere all’altezza della situazione”, ha infatti svelato la conduttrice. Ha inoltre confessato che la ragazza non adora molto mostrarsi, dato che è da sempre una ragazza timida e riservata. Oggi è cresciuta moltissimo e, nonostante abbia una giovanissima età, ha già conquistato il grande pubblico italiano. Evidente è infatti la sua netta somiglianza con la Clerici, dato che le due sono due gocce d’acqua.

La conduttrice ha pubblicato in più occasioni fotografie sui social che la ritraggono in sua compagnia, e sono stati tantissimi i commenti dei fan. Nel frattempo, lei continua ad essere la protagonista della fascia pre-pranzo di Rai 1.