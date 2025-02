Le voci dicono che sia nato un amore sul set de Il Paradiso delle Signore, ed ecco tutta la verità a riguardo. A parlarne è l’attrice.

La famosa soap opera italiana è riuscita, sin dal primo momento, a catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. Numerose sono le vicende raccontate e che continuano ad appassionare i tanti telespettatori.

Con grande sorpresa molti fan hanno ipotizzato la nascita di un amore sul set della serie. Ecco cosa è successo davvero tra i due.

Il Paradiso delle Signore, sul set è nato davvero l’amore? La verità

I protagonisti di questa indiscrezione sono Chiara Russo ed Emanuel Caserio, che per anni hanno lavorato insieme sul set de Il Paradiso delle Signore. La prima ha infatti impersonato il ruolo di Maria Puglisi, mentre il secondo ha interpretato il personaggio di Salvatore Amato. Entrambi si sono sempre mostrati insieme sui social, dato che hanno trascorso spesso del tempo in reciproca compagnia. Proprio questo ha sempre suscitato la curiosità dei fan, che hanno subito pensato che tra i due ci fosse del tenero e che fosse nato un vero e proprio amore.

A rompere il silenzio è stata proprio l’attrice Chiara Russo che, nel corso di un’intervista rilasciata di recente, ha chiarito: “Ci vogliamo molto bene, tra noi c’è stima e siamo molto amici, ma non stiamo insieme. Ora sono concentrata sul lavoro”. Tra i due attori c’è quindi solo una bellissima amicizia, che non si è mai trasformata in amore. Nel frattempo, i telespettatori sono sempre curiosi di sapere come si stia evolvendo la vita e la carriera della Russo, che ha deciso improvvisamente di lasciare il set de Il Paradiso delle Signore.

L’attrice è apparsa di recente nella fiction Mina Settembre, dove ha interpretato il ruolo di Fiore Caruana, un’assistente sociale che lavora con Gelsomina nel consultorio di Napoli. Chiara Russo ha quindi abbandonato la soap italiana proprio per partecipare alle riprese della fiction, e il suo volto non è stata presente nella nona stagione. Al termine dell’ottava, il suo personaggio è infatti stato trasferito per lavoro a Parigi. Nonostante molti fan sentano la mancanza della protagonista, continuano comunque a seguire i tanti progetti dell’attrice, che è ora sempre più concentrata su altre e numerose avventure professionali.