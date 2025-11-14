Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marcello distrutto, succede di tutto

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Marcello in una situazione scomoda, Enrico prende una decisione importante.

Negli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore ci sono stati grossi cambiamenti in vista. È successo tutto in poche puntate: Marcello Barbieri, direttore del Paradiso, era in procinto di sposarsi con la contessa Adelaide Di Sant’Erasmo, e tutto sembrava scorrere liscio come l’olio.

In realtà, sotto il tappeto ce n’era di polvere, e Marcello, in cuor suo, ha iniziato a scoprire forti sentimenti per la giornalista Rosa Camilli, di cui si è pian piano innamorato, quasi senza rendersene conto. Per molto tempo, infatti, non aveva voluto ammettere neppure a sé stesso questo sentimento. Poi, di fronte all’eventualità di perderla per sempre sposando la contessa, si è reso conto che non aveva scelta.

Alla fine, ha mollato tutto e si è fidanzato con Rosa. I due giovani innamorati, in queste puntate, stanno lottando contro una contessa Di Sant’Erasmo versione vendicativa, ma che cosa succederà nei prossimi episodi?

Il Paradiso delle Signore spoiler, guai in vista per Marcello: la sua vita sta per cambiare in toto

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Marcello vivrà dei momenti sempre più difficili.

L’ex direttore de Il Paradiso delle Signore è infatti in difficoltà dopo aver dovuto lasciare il grande magazzino milanese, a causa delle sue mancate nozze con la contessa. L’uomo, infatti, cercherà di ottenere un prestito dalla banca, che però non glielo concederà.

La delusione di Marcello sarà enorme e non riuscirà a nasconderla. D’altronde il suo intento è quello di ricominciare una nuova vita e vorrebbe lavorare nell’ambito degli elettrodomestici industriali. Per poter entrare in questo settore gli serviranno molti soldi, ma la banca non gli darà il prestito, come detto, e questo lo renderà agitato.

Nel frattempo, Mimmo confesserà ai suoi familiari di voler lasciare la polizia, per cominciare un nuovo percorso. Si tratta di una scelta che sorprenderà il padre del giovane, che si infurierà. Anche per Enrico sarà il momento di prendere delle decisioni importanti.

Nel suo caso deciderà di lasciare la clinica in cui lavora, per trovare un altro lavoro. Landi, invece, riceverà una lettera da parte del suo ex compagno, Mario. Purtroppo, però, la lettera potrebbe finire nelle mani di Fulvio. Ci saranno, dunque, parecchi cambiamenti in vista per vari personaggi. Per Marcello, in particolare, la strada si fa sempre più in salita. Vedremo come si evolverà il suo percorso.