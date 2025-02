Barbara Palombelli vive in una casa bellissima, i cui scatti hanno subito fatto il giro del web. Ecco com’è fatta la sua dimora.

La giornalista ha infatti ottenuto un enorme successo soprattutto grazie ai vari programmi televisivi che ha condotto, tra cui il famosissimo Forum. Nonostante siano trascorsi molti anni dalla sua prima messa in onda, il celebre tribunale della televisione italiana riesce infatti sempre ad attirare l’attenzione di tutti. Al di là di questo, la conduttrice è stata al timone di molti altri programmi che l’hanno resa il personaggio che ha sempre voluto diventare.

Molti fan si chiedono spesso dove viva il celebre volto televisivo, e non tutti sanno che la sua casa è davvero un posto da sogno.

Ecco com’è fatta la casa di Barbara Palombelli

La giornalista è sposata, da tanti anni, con Francesco Rutelli. I due hanno infatti pronunciato il fatidico sì nel 1982, e dalla loro storia d’amore sono nati quattro figli. C’è da dire quindi che la bellissima famiglia vive in una casa lussuosa nel cuore di Roma, in uno dei quartieri più prestigiosi della Capitale. La conduttrice di Forum non è molto attiva sul web e non ha profili social, tanto che non ci sono moltissime immagini della sua vita privata e della sua quotidianità. Si sa però che lei e il marito hanno voluto non allontanarsi da Roma e che proprio lì hanno acquistato una villa molto grande, elegante e del tutto sofisticata.

Secondo quanto detto da fonti vicine alla coppia, la casa della Palombelli avrebbe uno stile molto classico e sarebbe dotata di ogni tipo di comfort. All’esterno ci sarebbe inoltre un bellissimo giardino, dove la giornalista e il marito trascorrono molto tempo libero insieme per allontanarsi dal caos lavorativo di ogni giorno. Proprio nella Capitale i due svolgono i propri impegni lavorativi, e si allontano da Roma solo per vacanze o altro. Non ci sono in rete fotografie della loro dimora ma di certo, conoscendo i rispettivi gusti, si tratta di una delle dimore più belle della Capitale.

Nel frattempo, sta crescendo sempre di più l’attesa per quello che succederà durante le prossime puntate di Forum. Il programma ha infatti sempre tenuto incollati i telespettatori alla tv, anche perché le novità sono sempre dietro l’angolo e i fan non vedono l’ora di scoprirle tutte. Ad affiancarla nell’esperienza di Forum c’è anche Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e marito dell’influencer Clizia Incorvaia, da cui ha avuto il figlio Gabriele.