C’è stato un colpo di scena nello studio di E’ Sempre Mezzogiorno, e la scena ha fatto subito il giro del web. Ecco cosa è successo.

Il famoso programma culinario – condotto come sempre da Antonella Clerici – ha saputo, sin dal primo momento, conquistare i cuori di tantissime persone in tutta Italia. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati alla tv, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati ad ogni episodio. Spesso vengono proposte delle deliziose ricette agli italiani, che puntualmente vengono sperimentate nelle loro case.

Nel corso di una precedente puntata, c’è stato un vero e proprio imprevisto in studio. Questa è stata la reazione di Antonella Clerici.

Cosa è successo nello studio di E’ Sempre Mezzogiorno

Reduce della sua partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice, la Clerici è tornata nello studio del suo programma culinario Rai E’ Sempre Mezzogiorno. Durante un precedente episodio del tv show, è accaduto un imprevisto durante la preparazione di una pietanza. La conduttrice ha infatti sentito un rumore strano. “Scusate, sto sentendo un rumore. C’è un telefono“, ha esordito lei, che ha poi iniziato a correre per prendere lo smartphone e per scoprire chi stava chiamando. Ha così scoperto che il mittente della telefonata era una certa Samantha.

“Chi è? Io rispondo…“, ha detto lei. Alfio è così venuto allo scoperto e ha affermato che si trattava della sua veterinaria. “No, no… non rispondere. E’ la mia veterinaria. Tre h perché è tanto veterinaria“, ha esordito lui scherzando e scatenando molte risate nel pubblico. A quel punto Antonella Clerici ha chiesto alla donna di richiamare. “Vorrei chiedere una cosa“, ha detto. Alfio ha poi dichiarato che non ce n’è bisogno perché il suo gatto bene, dato che ultimamente è molto felice e riesce a correre.

La Clerici ha fatto inoltre presente che il fattore del programma avrebbe preso molta confidenza, dato che ha lasciato il telefono in giro con la suoneria accesa. “Adesso la Raffi ti corca di botte“, ha continuato, “Il telefono non si può portare“. Lei stessa ha ammesso di non aver mai portato il suo cellulare in studio, anche perché può dare fastidio ai microfoni. “Sono preoccupata…Samantha con tre h cosa viene in mente? Non la veterinaria su…Non sono nata ieri…Non andiamo oltre che siamo in fascia protetta…”, ha infine concluso la presentatrice Rai ironizzando su tutta questa situazione.