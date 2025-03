Antonella Clerici è una delle co-conduttrice di Sanremo 2025, ma chi è nella vita di tutti i giorni? Ecco qualche dettaglio su di lei.

La famosa conduttrice è, ormai da tantissimo tempo, un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello spettacolo italiano. Alle spalle ha d’altronde una carriera degna di nota e che le ha dato la possibilità, giorno dopo giorno, di farsi conoscere dinnanzi al pubblico e di diventare quindi il personaggio che è oggi. Ha infatti presentato diversi programmi televisivi e, tra i più recenti, ci sono la trasmissione culinaria che va in onda ogni giorno su Rai 1, e il talent show The Voice Senior.

Molti si domandano cosa abbia fatto prima del successo e anche come sia oggi la sua situazione sentimentale. Questo è tutto ciò che c’è da sapere.

Chi è Antonella Clerici: carriera e vita privata

Originaria di Legnano e nata nel 1963, negli anni ha saputo lasciare un segno incredibile nel mondo televisivo italiano. Oltre ad essere conduttrice. Dopo aver conseguito una laurea in Giurisprudenza con 110 e lode, ha infatti mosso i suoi primi passi verso una carriera televisiva di tutto rispetto. Ha debuttato – nel 1985 – come annunciatrice a Telereporter, per poi passare in Rai e prendere il timone di vari programmi sportivi come Dribbling, Oggi sport, Domenica Sprint e La Domenica Sportiva.

Nel 1997 ha invece avuto inizio la conduzione di Unomattina, a cui ha appunto partecipato insieme a Luca Giurato, e con cui ha raggiunto il primo successo. Per questo motivo, è stata selezionata per essere parte integrante del cast di Domenica In, anche se la vera popolarità è giunta quando ha iniziato a condurre La Prova del Cuoco. Nel 2010 è invece stata nominata la quinta donna della storia ad aver ottenuto la conduzione esclusiva del Festival di Sanremo.