Yoga, scopri tutti i vantaggi della posizione del Loto

Quando si pensa alle posizioni yoga, senza dubbio quella del loto –chiamata in sanscrito padmasana–è una delle più famose e comuni. Anche se spesso pensiamo al classico monaco con le gambe incrociate e un’espressione felice sul viso, la verità è che la posizione del loto è molto impegnativa per le articolazioni. E non tutti hanno la pratica e l’ apertura delle anche sufficienti per adottare questa posizione di yoga e mantenerla. Ecco perché gli insegnanti di yoga consigliano di prestare molta attenzione e di non forzare il processo.

La posizione del loto è perfetta per ottenere apertura e flessibilità in diverse parti del corpo, come fianchi e caviglie. È una postura di rilassamento, sebbene richieda una certa destrezza e non è comune per un principiante non essere in grado di raggiungere il loto completo a causa della mancanza di flessibilità.