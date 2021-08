Per proteggere la nostra pelle dai danni del sole non dobbiamo far riferimento solo alla protezione solare ma anche ad altre buone abitudini, come un’alimentazione sana. Una dieta ricca di vitamine e minerali aiuta il nostro organismo a far fronte ai radicali liberi, che possono danneggiare le nostre cellule e favorire la comparsa di scottature, inestetismi, invecchiamento e melanomi.