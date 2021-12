La pandemia ci ha incoraggiato a fare più attività all’aperto. Molte persone preferiscono evitare gli ambienti chiusi, sia per svago che per rimettersi in forma. E infatti, non è un caso se la camminata all’aria aperta per dimagrire o rimane in forma ha avuto un vero e proprio exploit in questo 2021. Questa tendenza è confermata da uno studio effettuato da WeWard app, che incoraggia gli utenti alla camminata.