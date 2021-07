Le ferie di quest’anno potrebbero essere l’occasione da sfruttare per potenziare il sistema immunitario e renderlo più efficiente contro il virus Sars-Cov-2. Anche grazie all’azione di alcuni ormoni ‘amici dell’estate’. A spiegarlo sono gli esperti della Sie, la Società italiana di endocrinologia, in occasione del 41° Congresso nazionale che si terrà a Roma dal 14 al 17 luglio.

Almeno 30 minuti al giorno di esposizione al sole in modo corretto, bastano infatti per ricaricarsi della giusta dose di vitamina D. La vitamina D è un ormone che modula in positivo la risposta immunitaria. Lo stesso succede regalandosi almeno otto ore di sonno a notte, eventualmente aiutandosi con la melatonina che si sta valutando come possibile ‘ormone anti-Covid-19’.

Anche staccare dal lavoro e concedersi il meritato relax abbassa i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, rinforzando le difese immunitarie. Esercitarsi per 30 minuti, infine, comporta la produzione di miochine, rilasciate dal muscolo. Le miochine migliorano il metabolismo, riducono l’infiammazione e aiutano a restare in salute. Ma attenzione agli integratori: sono utili se c’è carenza e sotto controllo dello specialista.

Rafforza il sistema immunitario in estate