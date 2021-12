Più nervoso sotto le feste? Questa pianta medicinale ti aiuta a calmarti

Lo stress e la mancanza di sonno sono all’ordine del giorno e influenzano negativamente la nostra quotidianità. E a Natale, queste situazioni di disagio possono aumentare. Lo stress può alterare il nostro benessere psicofisico, ma come avviene questo processo e cosa significa per il nostro corpo?

Come possiamo combatterlo? Oltre ad adottare abitudini di vita sane, possiamo utilizzare alcuni rimedi naturali, a base di piante medicinali. Una di queste, molto efficace, è l’ashwagandha.

Cos’è l’ashwagandha?

È un antico rimedio citato nella medicina ayurvedica, sia nella sua forma semplice che in combinazione con altre erbe. È una pianta a distribuzione molto ampia, originaria dell’India, ma che si estende fino all’Estremo Oriente e al Mediterraneo. La pianta cresce spontanea ed è coltivata anche per uso medicinale.

L’Ashwagandha è considerato un adattogeno, un regolatore metabolico che contiene sostanze naturali che forniscono nutrienti speciali con cui migliorare le prestazioni fisiche e mentali. Ha un’azione protettiva sul sistema nervoso e riduce la depressione, lo stress e l’ansia. Quindi, ti aiuterà a sentirti meno nervoso. Inoltre, ha una potente azione antiossidante per combattere i radicali liberi.

Altri vantaggi di questa pianta come ci raccontano dai laboratori Eiralabs:

Aumenta i livelli di energia.

Aumenta la forza del corpo.

Supporta la salute delle articolazioni.

Aiuta la salute cardiovascolare.

Altre piante per ridurre lo stress se ti senti nervoso

Innanzitutto, dobbiamo tenere presente che non esiste un trattamento unico o standard per curare lo stress. E ciò che deve essere trattato sono i sintomi che lo stress scatena, come l’insonnia, l’ansia, ecc. Ci sono altre piante che possono aiutarci, soprattutto durante queste festività, in cui è comune che sorgano conflitti tra i familiari o maggiore stress nei preparativi natalizi. Se ti senti nervoso, questi sono alcune piante che possono aiutarti.