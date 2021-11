Sapete come l’ansia e lo stress agiscono sul vostro sistema digestivo?

Che ansia e stress siano strettamente collegati con il nostro apparato digestivo è ormai una tesi confermata da diversi studi. Dopotutto, chi innamorandosi non ha sentito mai le famose “farfalle nello stomaco”. Oppure, a causa di una forte paura o agitazione, ha avuto necessità di andare in bagno? Tutto questo dimostra come esista una connessione tra il sistema nervoso e l’apparato digerente.