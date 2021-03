Il metabolismo gioca un ruolo fondamentale quando vuoi perdere peso. Tuttavia, molti di noi non sanno esattamente cosa è il metabolismo e perché influenza il nostro peso. Pertanto, se la tua intenzione è dimagrire, dovresti fare attenzione ad alcuni miti sul metabolismo. Solo dopo una buona consapevolezza puoi raggiungere il tuo obiettivo e mantenere il tuo peso in salute.

Accelera il metabolismo se vuoi perdere peso

Il metabolismo può essere definito come l’energia di cui il nostro corpo ha bisogno per mantenere attive le funzioni vitali. Il metabolismo basale è il valore minimo di energia di cui le cellule hanno bisogno per sopravvivere. Il suo tasso dipende da persona a persona e da fattori come età, sesso, altezza o influenza della composizione corporea.

Ci sono diversi fattori che possono indurre ad accelerare o rallentare il tuo metabolismo. Ma è anche vero che esistono molti miti su su come stimolarlo per perdere peso. Alcuni di questi possono essere anche molto dannosi per la salute. La nutrizionista Marta Vallejo, della Medical Option Clinic, spiega Hola alcuni falsi miti.

Mangiare più volte al giorno accelera il metabolismo

FALSO. L’aumento dell’usura metabolica dovuto alla necessità di digerire un pasto è trascurabile rispetto al valore totale. Tuttavia, è vero che se mangiamo più volte al giorno e in piccole quantità possiamo controllare la sazietà e la fame nervosa. Questo ci permetterà di non abbuffarci e arrivare ai pasti principali senza sentirci affamati.

Mangiare cibi freddi accelera il metabolismo e fa perdere peso

Anche questo è FALSO. Questo mito si basa sul fatto che quando mangiamo qualcosa di freddo, il nostro corpo deve spendere energia per riscaldare il cibo. Ma la realtà è che questo tasso è trascurabile e non ha alcun effetto sul nostro controllo del peso.

Mangiare meno rallenta il metabolismo

VERO. In questo caso, questa tesi è vera. Tuttavia, ha le sue sfumature: il metabolismo diminuisce solo quando il pattern ipocalorico viene mantenuto a lungo. Cioè, quando mangiamo meno per un lungo periodo.

La spiegazione. Il corpo, che ha proprietà di adattamento, rileva che stiamo consumando meno calorie e decide di adattarsi a questo nuovo apporto per non perdere peso indefinitamente. Per continuare a perdere peso, l’attività fisica e lo sport saranno fondamentali.

Con l’età il metabolismo diminuisce, e fatichi a perdere peso

VERO, anche se è una verità amara. Con il tempo, nel nostro corpo si verifica un fenomeno chiamato sarcopenia, la diminuzione della massa muscolare.

La spiegazione. Il muscolo ha il compito di mantenere alto il nostro metabolismo quindi, se diminuisce, lo sarà anche il dispendio metabolico. Tuttavia, questo può essere corretto se durante la nostra vita abbiamo mantenuto abitudini sane come l’attività fisica, così arriveremo in condizioni fisiche migliori e con una maggiore massa muscolare.

Ci sono alimenti che accelerano il metabolismo

È VERO e FALSO. E’ vero che ci sono alcuni cibi ( tè verde , caffeina, peperoncino…) che potrebbero accelerarlo. Ma l’effetto è così minimo che non è sufficiente a causare un notevole cambiamento di peso. Mmolte persone fanno affidamento a questo potere “acceleratore” e smettono di seguire linee guida salutari, cosa che può causare aumento di peso, alimentazione squilibrata e stile di vita più sedentario. Non ci stancheremo di dirlo: per dimagrire bisogna controllare la propria alimentazione e fare esercizio fisico moderato e, se possibile, quotidiano. Per lo meno, non soccombere a una vita sedentaria.

L’esercizio fisico aumenta il metabolismo

Una grande VERITÀ. Per prima cosa, l’esercizio aumenta la massa muscolare. Inoltre, praticando regolarmente l’attività fisica, consumeremo diverse calorie. Questo consumo di energia continua anche dopo aver terminato l’attività fisica.

In conclusione, se ti affidi solo ad alcuni miti del metabolismo per perdere peso, non raggiungerai il tuo obiettivo. Ma se metti in pratica i consigli che funzionano davvero, cioè mangiare bene, fare almeno cinque pasti al giorno in piccole quantità e fare sport, finalmente ti libererai di quei chili in più.