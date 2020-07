Nella maggior parte dei casi, nasciamo tutti con un metabolismo che si adatta al nostro corpo e alle nostre abitudini. Alcune persone hanno un metabolismo più veloce, ma ciò non significa che non possiamo aver alcun controllo su di esso.

Possiamo infatti agire per velocizzare il metabolismo. Vediamo alcuni modi.

Shauna Faulisi è una chef molto seguita dalle celebrity, esperta di benessere e nutrizione olistica. E’ anche esperta nell’arte dell’equilibrio attraverso il cibo e lo stile di vita.

La Faulisi più volte ha sfatato il mito di molte pratiche dietetiche alla moda. Secondo la chef, infatti, è molto più importante focalizzarsi sul ritmo metabolico. Quando questo è sano ed efficiente, sarà più facile per il tuo corpo trovare il giusto ritmo con l’alimentazione.

Vediamo 4 modi naturali per prendere il controllo del tuo metabolismo che Shauna ha condiviso con il sito Poosh.

Mangia una quantità adeguata di cibi e assicurati di assumere proteine

Shauna ha spiegato che “contrariamente alla credenza popolare, mangiare spesso durante il giorno non è utile per il tuo metabolismo”.

Fare cinque o sei piccoli pasti al giorno è un trend che da molto tempo è sotto i riflettori. Tuttavia, secondo la chef questo non dà al tuo corpo la pausa di cui ha bisogno per digerire e utilizzare i nutrienti.

“Smangiucchiare durante il giorno significa che il tuo organismo dovrà rilasciare costantemente insulina, l’ormone che immagazzina il grasso. Dare tempo al tuo organismo di riposare tra un pasto e l’altro, consentirà al tuo corpo di utilizzare l’energia accumulata in modo corretto come carburante”.

Sempre secondo Shauna, questo renderà anche il tuo corpo meno dipendente dai carboidrati e consentirà ai livelli di zuccheri nel sangue di rimanere stabili. Ciò si traduce in meno voglie di cibo, “migliore energia, lucidità mentale e senso di controllo”.

Tuttavia, questo non significa che ai pasti puoi mangiare qualsiasi cosa tu voglia. Anche se è vero che avrai sicuramente meno voglia di cose dolci, devi comunque tenere sotto controllo i macronutrienti, in modo da sentirti pieno più a lungo.

La regola empirica di Shauna? “Riempi la maggior parte del tuo piatto con verdure, circa 150 grammi di proteine e grassi buoni come l’olio extravergine di oliva o avocado. Mantieni alto il tuo apporto proteico: ha un grande effetto termico nel corpo e fa aumentare il metabolismo”.

Accelera il metabolismo: non saltare i pasti

Ricordi quella piccola nota sul mantenimento costante dei livelli di glicemia in modo che il tuo metabolismo possa funzionare correttamente? Bene, allo stesso modo non devi saltare i pasti.

Innanzitutto, è importante notare che saltare i pasti non è lo stesso del digiuno intermittente pianificato con cura)

“Quando salti i pasti, prende l’energia dalle proteine, ovvero dai muscoli”. Quindi, non pranzare quando il tuo corpo sta chiedendo dell’energia non ti farà perdere grasso ma muscoli

Quando induci il tuo organismo a credere di essere in carenza alimentare, il tuo tasso metabolico rallenterà, quindi prenderà energia dai muscoli cercando di preservare il grasso il più possibile. È una cosa di sopravvivenza.

Metabolismo più veloce? Non avere paura di sollevare pesi in palestra

Shauna è una grande sostenitrice dell’allenamento con i pesi e di HIIT.

“Se stai cercando di aumentare il tuo tasso metabolico, prenderti cura dei tuoi muscoli è una buona scelta”. Yoga, pilates, esercizi isometrici e allenamento a basso impatto sono sicuramente importanti, ma non aver paura di unirli ad altri allenamenti più pesanti.

La chef spiega che l’allenamento di resistenza per costruire i muscoli è molto importante per il tuo metabolismo.

“Sollevare pesi aumenta il metabolismo anche dopo aver finito l’allenamento. Non aver paura dei pesi! Non diventerai grosso”.

Non è sempre facile sapere da dove iniziare con il sollevamento pesi, quindi Shauna suggerisce di puntare a un allenamento a intervalli piuttosto che a un lungo e costante stato di cardio.

Simile a un’auto, il tuo corpo brucia molto di più quando accelera al massimo.

Prova l’esposizione al freddo e la terapia del calore.

Quando pensiamo allo stress, pensiamo sempre a quello pericoloso per la nostra salute. Ma ci sono diversi tipi di stress e lo shock ambientale (come la temperatura) è davvero salutare per noi.

Molti studi ( come questo ) suggeriscono che l’immersione in acqua fredda è molto efficace sull’aumento del tasso metabolico.

Quando sei sotto la doccia, per esempio, puoi sciacquarti un ultima volta con acqua fredda e poi uscire. Shauna è anche un grande fan dell’alternare acqua fredda e calda sotto la doccia. Ricorda, è sempre una buona idea finire con il freddo.

D’altro canto, anche il calore è un altro modo per aumentare il metabolismo. Un bagno caldo, rilassante e con aggiunta di sale oppure una sauna possono essere molto efficaci.

Riposati

I nostri ormoni hanno un delicato equilibrio e tuttavia controllano ogni singolo aspetto del corpo.

Poiché l’approccio di Shauna è completamente olistico, sa che rendere il sonno una priorità è cruciale per stabilizzare il tuo metabolismo.

Hai mai avuto una tarda notte di lavoro, o hai bevuto troppi cocktail non riuscendo a dormire bene, e ti sei svegliato incredibilmente affamato? Shauna spiega che “quando non dormiamo abbastanza, il nostro ormone della fame grelina aumenta, questo è il motivo per cui sentiamo così fame!”.

Dormire a sufficienza è il modo migliore per prenderti cura di te e del tuo metabolismo, quindi inizia oggi.