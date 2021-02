Come già saprete, il carciofo è uno degli alimenti di stagione. Oltre ad essere un alimento versatile, è ricco di proprietà benefiche ed è in grado di combattere la pancia gonfia. Essendo diuretico, inoltre, è un ottimo alleato contro la ritenzione di liquidi. E gli ultimi studi indicano che combatte anche il sovrappeso, la sindrome metabolica che è l’insieme dei fattori di rischio che comprende insulino-resistenza, diabete, prediabete, obesità, alterazione dei lipidi nel sangue (aumento dei trigliceridi e diminuzione della glicemia). Ma anche colesterolo HDL e ipertensione.

Inoltre, il carciofo aiuta a migliorare il transito intestinale, ottimo per evitare la pancia gonfia causata dalla stitichezza.

Le ottime proprietà del carciofo contro la pancia gonfia

Il carciofo contiene ferro, calcio, vitamine A, B e C e le parti commestibili di questo frutto sono ricche di inulina, sostanza che favorisce la regolarità intestinale. Contiene anche un principio amaro, la cinarina, che stimola la funzione epatica e biliare. Ha un contenuto calorico molto basso, poiché apporta solo 38 calorie per 100 grammi, ed è altamente raccomandato nelle diete dimagranti.

Pancia gonfia, il carciofo è un ottimo cibo depurativo

Come sappiamo, le foglie del carciofo sono ricche di benefici. Ma anche l’estratto che si ottiene da questa verdura è un ottimo alleato della nostra salute. Le foglie di carciofo sotto forma di preparati farmaceutici sono note per le loro proprietà medicinali poiché i loro principi attivi sono concentrati. Come per esempio la silimarina, una sostanza che ha anche azione coleretica (aumenta la secrezione biliare) e quindi facilita la digestione. Inoltre ha un effetto depurativo, facilita il transito intestinale ed è ideale da assumere dopo gli eccessi alimentari.

Le foglie del carciofo, tra l’altro, sono oggetto di numerosi studi che ne dimostrano le applicazioni nel campo della salute. Il suo estratto è utilizzato nella medicina tradizionale per alleviare problemi al fegato e digestivi che studi successivi si sono impegnati a dimostrare. È anche dimostrata l’attività antiossidante dell’estratto di foglie di carciofo e la sua capacità di regolare i livelli di glucosio e lipidi.

L’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), conferma che il carciofo contribuisce al controllo del peso, alla normale funzionalità epatica e all’eliminazione delle tossine . D’altra parte, è un ottimo alleato della nostra digestione e aiuta a contrastare la pancia gonfia.

Pertanto, includere questo alimento nella tua dieta è una buona idea per migliorare la tua salute, controllare il peso corporeo e prevenire diversi problemi di salute.

Carciofo, alleato del fegato

L’estratto di carciofo agisce rigenerando la cellula epatica, stimolando naturalmente l’attività del fegato, oltre ad aiutare a drenare la cistifellea per prevenire la formazione di calcoli. Inoltre, l’assunzione di estratto di carciofo è utile per un buon recupero dopo l’epatite virale.

Riduce il grasso addominale

Gli effetti metabolici dell’integrazione di carciofi sono stati studiati anche in pazienti in sovrappeso con ridotta glicemia. Si è scoperto che l’acido clorogenico, un inibitore enzimatico, aiuta a migliorare i parametri metabolici e la circonferenza della vita .

Abitudini salutari

Tuttavia, va sempre tenuto presente che nessun alimento o estratto vegetale può migliorare la tua salute senza un contesto di sane abitudini. In caso di sovrappeso, è importante agire sul proprio stile di vita con:

Dieta: deve essere sana, varia ed equilibrata.

Esercizio fisico: si consiglia di aumentare la pratica dell’esercizio, sempre in base alle esigenze di ciascuno.

Integratori alimentari: consultare sempre il proprio medico e acquistare gli integratori in luoghi sicuri e certificati.