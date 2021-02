Lo scorso dicembre l’attrice Salma Hayek ha svelato che l’olivello spinoso è uno degli ingredienti più importanti del suo smoothie mattutino.

L’olio di olivello spinoso viene estratto dalle bacche, dalle foglie e dai semi della pianta, un piccolo arbusto che cresce nella regione dell’Himalaya.

È ricco di vitamine, minerali e antiossidanti ed è considerato un super frutto alleato della pelle.

L’olio contiene tutti e quattro i tipi di acidi grassi omega: omega-3, omega-6, omega-7 e omega-9.

Questo lo rende ottimo anche per aiutare a riparare la barriera cutanea in condizioni infiammatorie come la psoriasi e l’eczema.

Le bacche delle piante di olivello spinoso contengono dieci volte più vitamina C di un’arancia e sono la terza fonte di piante con più alta concentrazione di vitamina E al mondo.

Questo spiega perché è considerato uno degli alimenti di cui sentiremo parlare molto spesso dei prossimi mesi/anni.

I prodotti di bellezza che contengono olivello spinoso.

Se volete provare un prodotto low cost The Ordinary propone Organic Virgin Sea-Buckthorn Fruit Oil.

Un olio estratto dalla polpa delle bacche di olivello spinoso spremuto a freddo.

Anche Weleda ha un suo prodotto di riferimento, l’Hydrating Body & Beauty Oil – Sea Buckthorn.

“L’olio che spremiamo dalla polpa e dai semi è ricco di acidi grassi essenziali e vitamine”, si legge sul sito di Weleda.

“Uniamo questa generosità concentrata con olio di sesamo leggero e di facile assorbimento e oli essenziali profumati vivaci, donando splendore dorato e morbidezza al tuo corpo”, specifica il sito.

Il siero viso Omorovicza Miracle Facial Oil è un prodotto con un alto contenuto di principi attivi, che contrastano le rughe e donano luminosità.

Il siero contiene una miscela di ingredienti che favoriscono il ringiovanimento della pelle, tra cui proprio l’olio di olivello spinoso.

Al suo interno c’è anche il bakuchiol, sostanza naturale di origine vegetale, che aiuta ad attenuare la profondità delle rughe. Foto in evidenza di silviarita da Pixabay.