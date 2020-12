Salma Hayek ha condiviso un video dalla sua casa di Londra in cui mostra ai follower il drink fai da te che beve la mattina per iniziare la giornata con sprint.

“Se vuoi che il tuo succo d’arancia mattutino ti porti al passo successivo, ecco alcuni suggerimenti per te”, spiega l’attrice.

Il primo ingrediente che l’attrice inserisce nel suo estrattore sono le arance, fonte di vitamina c.

Il secondo è la curcuma, che aggiunge sotto forma di radice, dunque non già polverizzata.

La molecola curcumina contenuta nella curcuma, ha spiegato l’Airc, le conferisce il tipico colore giallo e potrebbe aiutare a combattere patologie legate all’invecchiamento del cervello come l’Alzheimer e alcuni tumori.

Salma Hayek suggerisce di aggiungere anche del pepe nero, che aiuterebbe il corpo ad assorbire meglio i benefici della curcuma.

“Ecco il consiglio, affinché il tuo corpo assorba più velocemente tutti i benefici della curcuma, usa un po’ di pepe nero”, spiega la star messicana.

C’è poi un altro ingrediente che la moglie di François-Henri Pinault mischia al suo drink.

Parliamo dell’olivello spinoso, fonte di Omega 7, alleati di pelle e capelli, con 15 volte più vitamina C delle arance.

Salma Hayek ama così tanto i succhi che ha fondato la sua azienda, Juice Generation.

“Quando mi sento stressata, mi rivolgo al cibo per consolarmi”, ha detto in passato, specificando:

“Dopo essermi depurata con il succo, sono motivata a mangiare in modo più sano e non emotivamente”.

“Purificarsi è come la mia meditazione. Mi fa fermare, concentrarmi e pensare a ciò che sto mettendo nel mio corpo”.

“Mi sto impegnando per la mia salute e premendo il pulsante di ripristino”.

Nota bene: i succhi di frutta non hanno un potere curativo e non possono sostituirsi ai farmaci.

Assumere vitamina c non previene o sconfigge malattie come il Covid-19.