Per perdere peso, è facile cadere in alcuni errori che, al contrario, ci fanno ingrassare. Vediamo quali sono i più frequenti. Mangiare è una cosa seria. E anche se sembra che la stragrande maggioranza della popolazione dia per scontata questa affermazione, ci sono molti errori che si continuano a commettere durante il perseguimento di un obiettivo: perdere peso.

Perdi più di quattro chili al mese

Seguire una sana alimentazione è molto importante. La mancanza di alcuni alimenti o nutrienti, infatti, può portare a grossi problemi di salute. Seguire diete drastiche che ci portano a perdere più di 4 chili al mese può essere pericoloso. Non possiamo sottoporre il nostro corpo a improvvisi cambiamenti di peso perché non si tratta solo un cambiamento estetico ma soprattutto del nostro corpo.

Usi Internet per perdere peso

Se è vero che Internet ci ha permesso di accedere a una grande quantità di informazioni relative alla salute, questa diffusione illimitata ha i suoi rischi. Soprattutto in termini di nutrizione. Secondo Paula Crespo, presidente di CoDiNuCoVa, “ci sono molti consigli e diete su Internet che possono indurci a seri problemi di salute”. Ad esempio le diete poco pianificate, quelle che non hanno un apporto calorico adeguato o uno studio dettagliato dei bisogni nutrizionali di ogni persona. Senza pensare al grande numero di app per dimagrire, spesso utilizzate senza la supervisione di specialisti, che vengono vendute come la soluzione online per perdere peso.

Elimini completamente alcuni alimenti che pensi ti facciano ingrassare

A meno che non vi sia un malassorbimento, un’intolleranza o un’allergia, diagnosticati da uno specialista, scartare alcuni alimenti dalla dieta solo perché abbiamo paura che ci facciano ingrassare può causare deficit nutrizionali.

Ad esempio, quando si tratta di perdere peso, è molto tipico eliminare i carboidrati dalla dieta pensando che questi facciano ingrassare. Il suo valore calorico è di 4 calorie per grammo, come quello delle proteine, mentre quello dei grassi è di 9 calorie per grammo.

La dottoressa Luisa García, farmacista e dottore in Nutrizione, spiega a Hola: “È importante tenere presente che se i carboidrati vengono eliminati dalla dieta, può verificarsi un’alterazione dei neurotrasmettitori cerebrali. Questo può causare, soprattutto in tardo pomeriggio, una crisi che induce il consumo compulsivo di pane, biscotti, dolci o altri alimenti ricchi di carboidrati e grassi “. Quindi, eliminare i carboidrati non solo fa male alla salute ma è anche controproducente per la dieta.

Sostituisci un pasto con un frullato, niente di peggio per ingrassare

In sostanza: non affidarti mai alle “diete miracolose”. Le diete sostitutive in cui alcuni alimenti vengono sostituiti ai frullati, ma anche quelle con un’alta restrizione calorica, monodiete in cui in cui uno o più gruppi di alimenti vengono eliminati. Sono tutte diete da cui bisognerebbe stare alla larga. Inoltre, “generano cattive abitudini alimentari e un rapporto ossessivo e pericoloso con il cibo poiché la persona finisce per sentire di non poter mangiare nulla”, indica Paula Crespo.

Abusi di cibi ultra-elaborati etichettati come “light”

Questi cibi non aiutano a perdere peso anche se forniscono meno calorie rispetto al cibo convenzionale. Questo però non vuol dire poterne abusare. Le patatine in busta non sono dietetiche, anche se sulla confezione c’è scritto che hanno meno grassi di quelle tradizionali. Un altro errore che spesso si fa è quello di considerare i cibi integrali più leggeri di quelli con farine raffinate. Questo non è vero. Sicuramente hanno molte proprietà benefiche, ma non fanno dimagrire. Per questo è sempre importante considerare le quantità. Di certo, i cereali integrali favoriscono il transito intestinale, controllano la glicemia, il colesterolo e possono anche aiutare a ridurre il rischio di cancro.

In conclusione, dobbiamo ricordare che non esistono cibi miracolosi o diete magiche e veloci. L’importante è mangiare tutto e in modo sano. La base di una dieta ottimale è la varietà. Tuttavia, ci sono alimenti che dobbiamo prediligere, come cereali e derivati, verdura e frutta di stagione, olio extravergine di oliva. Alcuni alimenti, in particolare quelli ricchi di proteine come legumi, noci, pesce, uova e carni magre, potrai assumerli più volte a settimana in modo alternato.