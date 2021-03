A volte per riuscire a dimagrire è importante apportare alcune semplici modifiche alle nostre abitudini. Ci sono molti fattori che influenzano la perdita di peso e sono generalmente correlati alla dieta e all’esercizio fisico. Se stai cercando di dimagrire e impedire a chili in eccesso di tornare, questi suggerimenti ti saranno molto utili.

Per dimagrire fai gli acquisti giusti

Ci riferiamo all’acquisto di cibo sano. Ovvero, privilegia i prodotti freschi prima di tutto: verdura, frutta, semi, carne bianca e pesce che forniscono proteine ​​magre, legumi e cereali integrali. Se nella tua dispensa dilagano prodotti ultra trasformati e industrializzati, sarà molto difficile per te dimagrire. Quindi non lasciarli entrare in casa (o riducine drasticamente i consumi), non solo per il tuo peso, ma anche per la tua salute e il tuo benessere.

Cammina e cammina

Per perdere peso camminando devi camminare almeno 10.000 passi al giorno. È vero che sembrano tanti, ma tutto “fa brodo”. Quindi metti da parte l’ascensore, l’auto oi mezzi pubblici ogni volta che puoi e goditi una bella passeggiata quotidiana. Oltre a bruciare calorie, ti aiuterà ad accumulare meno tensione durante il giorno.

Smetti di mangiare quando non hai più fame

Se mangi più di quanto il tuo stomaco ha bisogno, non solo ti sentirai troppo gonfio, ma a poco a poco il tuo stomaco si allargherà, necessitando sempre di più cibo per sentirti soddisfatto. Non succede niente se un giorno mangi più del necessario, succede a tutti. Il problema è quando diventa una regola, poiché potrebbe portarti problemi non solo con l’obesità, ma anche con il diabete o con un aumento del colesterolo.

Bevi acqua

Non c’è bevanda migliore per il tuo corpo dell’acqua, eppure spesso prediligiamo tutti i tipi di bevande analcoliche e artificiali che riducono il nostro consumo quotidiano di acqua. Queste bevande sono cariche di zucchero, dolcificanti chimici, coloranti, conservanti, ecc. Che danneggiano la tua salute e non ti aiutano affatto a dimagrire. Quindi non esitate, l’opzione migliore è sempre l’acqua.

Riduci il più possibile l’assunzione di zuccheri aggiunti, ti aiuterà a dimagrire

È ora di iniziare a leggere le etichette dei prodotti che vogliamo consumare. Così, potremo anche scartare quelli che hanno aggiunto zuccheri in quantità non consigliate per la nostra salute e la nostra linea. E quando si tratta di dolci, biscotti, torte, non c’è niente di meglio che prepararli in casa. Il controllo sulla qualità e sulla provenienza dei prodotti che utilizzi sarà imbattibile e, se vorrai, potrai cercare alternative più sane.

Mangia lentamente e mastica bene

Non si tratta solo di mangiare, si tratta di godersi il cibo. Inoltre, secondo diversi studi, mangiare lentamente ci aiuta a perdere peso. Tra le altre cose, inoltre, cercate di non mangiare in piedi, apprezzate ciò che andrete a mangiare con la vista e l’olfatto, usate le posate, fate piccoli morsi e non servite il vostro cibo su piatti grandi.

Non essere ossessionato dalla bilancia, non riuscirai a dimagrire di più

Se ti pesi quotidianamente, o anche più volte al giorno, è molto facile diventare immotivati. Dal momento che il peso oscilla facilmente durante la giornata, e da un giorno all’altro, ma non sempre a tuo favore, senza implicare un fallimento nei tuoi obiettivi. Gli ormoni o la ritenzione di liquidi possono giocare brutti scherzi. Quindi, pesati non più di una volta a settimana, possibilmente anche meno.