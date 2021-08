Se vuoi dimagrire o semplicemente liberarti di qualche chilo o un po’ di gonfiore acquistati in vacanza, la prima regola è seguire una dieta sana ed equilibrata. Riduci le porzioni, mangia alimenti sani e ricchi di nutrienti e, ovviamente, fai esercizio fisico. Una volta compreso che una dieta sana è la nostra migliore alleata per dimagrire, è importante entrare nell’ottica che anche uno stile di vita attivo è molto importante. Per bruciare grassi e calorie, è importante svolgere esercizi di aerobica combinati con allenamento di resistenza, per riattivare il metabolismo riducendo gli strati di grasso accumulati.

E uno dei migliori esercizi è la camminata veloce. Si tratta di un’attività fisica aerobica molto efficace e a basso impatto che, oltre a farti bruciare calorie, non danneggia le articolazioni. Ma come praticare la camminata veloce in modo corretto?