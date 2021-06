Un bagno caldo o una sauna possono avere gli stessi benefici per la salute di un esercizio moderato.

E’ quanto emerge da una nuova ricerca dell’Università di Coventry.

Non stupisce a questo punto che la modella Irina Shayk abbia detto di fare saune a infrarossi per mantenersi in forma e bruciare fino a 600 calorie.

Bagno caldo e sauna, cosa è emerso dallo studio.

Lo studio rivela che un bagno caldo può imitare gli effetti degli esercizi aerobici di intensità da bassa a moderata come camminare, andare in bicicletta e fare jogging.

Le “terapie termiche” aumentano la temperatura corporea, il flusso sanguigno e la frequenza cardiaca, proprio come l’esercizio fisico. Potrebbero persino aiutare a migliorare la salute del cuore.

Sono stati analizzati i casi di volontari che hanno trascorso la stessa quantità di tempo in bicicletta e in una vasca idromassaggio.

I ricercatori hanno scoperto che sebbene l’esercizio fosse più efficace nell’aumentare il dispendio energetico.

Ma anche l’aumento della temperatura corporea interna e della frequenza cardiaca.

Con il risultato che la terapia del calore come un bagno caldo potrebbe competere con i risultati che si hanno con l’esercizio.

Sono stati riscontrati alcuni benefici come riduzione dell’infiammazione, abbassamento della pressione sanguigna, controllo più stretto della glicemia.

Uno degli autori dello studio, Charles Steward, ha affermato:

“L’aderenza all’esercizio è molto scarsa, con molte persone che non sono disposte a fare esercizio per mancanza di tempo e motivazione”.

“E per coloro che sono più anziani o hanno malattie croniche, l’esercizio può anche causare dolore, che per ovvi ragioni limita ulteriormente l’esercizio”.

“Anche se l’esercizio rimane il modo migliore per migliorare la salute, la ricerca mostra che fare il bagno in una sauna o in una vasca idromassaggio sono opzioni alternative per coloro che non vogliono o non possono fare abbastanza esercizio”.