Ci sono alcuni alimenti che, appena messi in bocca, sembra che ti facciano sentire bene. In realtà, se ne abusi, non solo ti faranno ingrassare e intralceranno la tua dieta ma influiranno anche sulla tua salute mentale. Si tratta di cibi ricchi di sostanze che possono innescare reazioni nel nostro corpo che ci rendono più propensi a provare ansia, tristezza e, se ne siamo predisposti, anche depressione.