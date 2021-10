Una vita sessuale soddisfacente dipende anche dal percorso compiuto prima di arrivare in camera da letto, ovvero dallo stile di vita e dai cibi che finiscono sulla nostra tavola.

Vediamo una serie di cibi alleati della vita intima.

I fichi hanno un’alta concentrazione di antiossidanti, flavonoidi e polifenoli, che possono generare sensazioni di rilassamento e benessere. Metteteli nel carrello ma attenzione a non esagerare con gli zuccheri.

Gli alimenti ricchi dell’aminoacido L-arginina possono aiutare con il testosterone e il flusso sanguigno, che può diminuire in alcune persone con l’avanzare dell’età. Il tacchino è tra questi alimenti.

La L-arginina è infatti un amminoacido che aiuta a produrre proteine. Rilassa i vasi sanguigni, aumenta il flusso sanguigno e ha dimostrato di aiutare contro la disfunzione erettile.

L’avocado ha alti livelli di acido folico che aiuta a metabolizzare le proteine, vitamina B6 e potassio. Può aumentare la produzione di ormoni maschili e regola la tiroide, incrementando la libido maschile e femminile.

Succo di barbabietola. Uno studio del 2020 pubblicato su Critical Reviews in Food Science and Nutrition ha rilevato che i nitrati del succo di barbabietola si convertono in ossido nitrico dopo il consumo. L’ossido nitrico è collegato alla pressione sanguigna e all’aumento di ossigeno.

La riduzione della pressione sanguigna è legata a quella del rischio di malattie cardiache e l’aumento dell’ossigeno è collegato al miglioramento delle prestazioni sportive. Entrambi questi benefici supportano il benessere sessuale.

Anche i semi di zucca sono ricchi di L-arginina e zinco. Il melograno contiene antiossidanti, nitrati, vitamine e minerali, tutti alleati della salute sessuale.

Nelle culture Inca e Peruviane, la maca è stata a lungo utilizzata come alimento medicinale. La radice è nota per aumentare la forza, la libido e la funzione sessuale.

Le cipolle sono una fonte di flavonoidi, che aiutano ad aumentare la circolazione e sono anche ricche di composti antinfiammatori, che possono aumentare il flusso sanguigno domando potenziali infiammazioni. Maggiore è il flusso sanguigno, migliori sono le prestazioni dei nostri organi sessuali.