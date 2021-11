Questo spray per capelli districa anche i nodi più ostili in pochi secondi

Se siete alla ricerca di uno spray che districhi i vostri capelli all’istante, abbiamo un prodotto da suggerirvi. Parliamo di Revlon Uniq One All-in-One Hair Treatment. Un trattamento ideale per chiome secchi e danneggiati, che ripara le fibre, rendendo le lunghezze morbide e pronte per la messa in piega. Non ha bisogno di essere risciacquato. La fragranza è una combinazione di bergamotto, ananas e aroma di mela verde.

Un’utente che l’ha acquistato scrive su Amazon: “Ho usato questa maschera subito dopo una decolorazione fatta in casa e il risultato è stato eccellente. I capelli sono idratati, morbidi, senza nodi e lucenti. L’ho utilizzato sui capelli umidi, spruzzando il prodotto prima sulle mani e applicandolo poi su tutte le lunghezze (circa 10 spruzzate – ho i capelli lunghi fino a metà schiena) e poi ne ho applicato qualche altra spruzzata sui capelli asciutti”.

“Lo uso quotidianamente anche sui capelli non lavati e asciutti per dargli morbidezza e corpo. Non unge e non appesantisce i capelli, nonostante io abbia capelli molto fini e tendenti al grasso. Con questo prodotto l’asciugatura dei è più rapida e risultano meno crespi. Lo consiglio vivamente!”.

Altri prodotti da mettere nel carrello.

Nicole Kidman ha detto a Vogue che prima dei grandi eventi come gli Emmy, applica l’olio ringiovanente Philip B sulle lunghezze la notte precedente.

C’è uno shampoo in particolare che Kate Middleton e sua cognata Meghan Markle amano, come svelato da Marie Claire Usa. Parliamo dello shampoo Kérastase Bain Oléo-Relax, un prodotto specifico per chiome ribelli, che libera dal crespo e dona lucentezza.

Altro prodotto valido è l’olio Gisou, che sta spopolando nel mondo. E’ firmato Negin Mirsalehi, una delle influencer olandesi più popolari del pianeta. Oltre all’olio sono disponibili anche il profumo, lo shampoo, il balsamo e la crema riparatrice. Foto da Pixabay.