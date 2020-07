“Asciuga benissimo le imperfezioni e in generale noto un miglioramento nella grana della pelle”. I pori dilatati rappresentano un problema piuttosto comune e possono risultare molto fastidiosi.

Per aiutarci nella lotta contro punti neri e poli dilatati, esistono cerotti appositi ed estrattori approvati dai visagisti. Anche i sieri disintossicanti possono aiutarci a difendere la nostra pelle dai fastidiosi pori dilatati per sempre.

Tra i prodotti più amati, che il Siero Infusione Anti Imperfezioni Caudalie Vinopure, una miscela vegana di acido salicilico e antiossidanti che ha raccolto numerose recensioni positive su Amazon, e più di 60mila like sul sito di Sephora.com.

Se questo siero ti sembra familiare, probabilmente è perché Caudalie è uno dei brand più popolari per quanto riguarda la cura della pelle, apprezzato per gli ingredienti vegan ed efficaci.

Il siero Caudalie contro i pori dilatati è amato anche dalle star

In una intervista ad Harper’s Bazaar, Kourtney Kardashian ha rivelato di usare Caudalie perché “per me è importante utilizzare prodotti il ​​più possibile clean”.

Altre fan di Caudalie per la cura della pelle sono Blake Lively, che ama l’acqua profumata del marchio proprio come Margot Robbie, e Drew Barrymore. Quindi praticamente tutte le star con una pelle radiosa.

Ma come mai questo siero contro i pori dilatati è così apprezzato? La soluzione include acido salicilico, esfoliante (conosciuto anche come BHA) noto per la sua capacità di eliminare sebo e sporcizia senza lasciare la pelle secca. Questo rende il siero la soluzione ideale per un uso quotidiano o come trattamento spot.

Chi lo ha già provato, sostiene che questo siero è leggero, ad assorbimento rapido e potente: un solo pump di prodotto è sufficiente per l’intero viso.

“Asciuga benissimo le imperfezioni e in generale noto un miglioramento nella grana della pelle, che è più fine e liscia” ha scritto un recensore su amazon.it “Bisogna utilizzarlo con costanza ma i risultati ci sono”.

