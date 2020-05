Una crema anti invecchiamento che, chi l’ha comprata, conferma risultati ottimi.

Dopo due mesi di lockdown, riuscire a prendere appuntamento con il nostro centro estetico o studio professionale sembra impresa quasi impossibile. Conosco amiche a cui è stato fissato il primo appuntamento a metà giugno.

In questa situazione, potresti essere alla ricerca di un nuovo modo per tenere a bada le rughe.

Fortunatamente, non è necessario guardare fino in capo al mondo per trovare una buona opzione.

Centinaia di acquirenti, infatti, affermano che la crema anti invecchiamento Vichy Liftactiv Supreme è un modo perfetto per mantenere la pelle giovane. Almeno fino a che il nostro visagista di fiducia non ci accoglierà di nuovo in studio.

VICHY / INSTAGRAM

Questa crema anti invecchiamento per il viso ad azione rapida è ricca di ingredienti potenti. Come acqua mineralizzante, rhamnose, vitamina C, che lavorano insieme per idratare, levigare e rassodare la pelle, lasciandoti con una carnagione luminosa.

E’ una crema idratante senza parabeni è dermatologicamente testata, sicura da usare anche sulle pelli più sensibili.

Il marchio afferma che dopo un mese di utilizzo, la pelle dovrebbe essere visibilmente più soda.

Ma anche moltissimi clienti affermano di notare una notevole differenza immediatamente dopo l’uso del prodotto.

Non è un caso se su Amazon questa crema anti invecchiamento vanta quasi il 90% delle recensioni, super positive.

“Le rughette fra le sopracciglia sono praticamente scomparse, mentre ai lati della bocca sono meno visibili ma perisistono, ma comuqnue la pelle è più tonica e ringiovanita” ha detto un’acquirente. “Ammorbidisce bene la pelle rimpolpandola allo stesso tempo”.

“Ottima come idea regalo. Non costa troppo e sopratutto è molto efficace” si legge ancora tra i commenti.

Sul sito di Vichy, un acquirente ha scritto:

“Liftactiv Supreme fa sembrare il mio viso più giovane e come se avessi avuto una buona notte di riposo. Il mio viso non si irrita usando questa crema e il prodotto ha un odore gradevole. In particolare, adoro il fatto che sia privo di parabeni! ”

E se queste brillanti recensioni ancora non ti hanno convinta, sappi che ora su Amazon.it è in offerta a soli 29,39 €. Sei pronta a vedere di cosa si tratta?

CORTESIA