Durante la quarantena da coronavirus i rossetti mat sono stati spodestati da lucidalabbra e balsami emollienti.

La necessità di indossare mascherine ha reso vano il colore acceso e per questo si cercando soluzioni altamente idratanti e che non macchiano.

Per questo vi riproponiamo un lucidalabbra “storico”, che negli anni 2000 è stato il simbolo di un’intera generazione di adolescenti.

Parliamo di Juicy Tubes di Lancôme, che dopo 20 anni torna in auge in grande stile. E pensate…che è già sold out!

Dovete quindi mettervi in lista d’attesa per averlo.

Fino a quattro ore di idratazione, a lunga tenuta, è disponibile nella sua formulazione originale.

Il prodotto lascia labbra profumate, soffici, morbide e rimpolpate, ideale anche per questa stagione al chiuso fra le mura domestiche.

Altri prodotti di bellezza must have.

Uno di questi è l’olio Gisou, che sta spopolando nel mondo. Prezzo: 40 euro per 50 ml.

E’ firmato Negin Mirsalehi, una delle influencer olandesi più popolari del pianeta.

Oltre all’olio sono disponibili anche il profumo, lo shampoo, il balsamo e la crema riparatrice.

Uno dei prodotti amati da Julia Roberts contro la pelle secca è Weleda Skin Food.

Questa crema è acquistabile su Amazon al prezzo di 9, 57 euro.

Una cifra decisamente accessibile se comparata ad altri prodotti dei brand più noti.

L’attrice Hilary Duff durante la quarantena ha condiviso con suoi i follower alcuni segreti di bellezza.

Tra i prodotti che usa per curare i capelli c’è la Treatment Masque del brand Ouai.

Si tratta della linea di Jen Atkin, considerata una delle parrucchieri più influenti al mondo.

Atkin è la proprietaria della linea per capelli Ouai, ma anche fondatrice della rivista digitale ManeAddicts ed editorialista di Glamour Magazine.

La maschera scelta da Hilary Duff è venduta in Italia da Sephora e Zalando.

Non vi resta che utilizzare il tempo libero per testare quali sono i prodotti che più fanno al caso vostro per dei risultati ottimali.