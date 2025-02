L’Italia è un vero e proprio scrigno di meraviglie, con borghi pittoreschi che sembrano usciti da una cartolina. Tra questi, uno dei più affascinanti si trova in Puglia ed è conosciuto come il “Borgo che dondola”. Un soprannome curioso che nasconde un dettaglio unico e suggestivo, capace di rendere questa destinazione ancora più speciale.

Un borgo dal fascino senza tempo

Stiamo parlando di Cisternino, un gioiello della Valle d’Itria, che con le sue casette bianche, le stradine di pietra e l’atmosfera senza tempo, incanta chiunque lo visiti. Cisternino è una delle perle più suggestive della Puglia, un piccolo centro che conserva intatta la sua autenticità. Il borgo si sviluppa tra vicoli tortuosi, balconi fioriti e abitazioni dallo stile arabeggiante, che creano un’armonia visiva unica nel suo genere. Le sue case imbiancate a calce riflettono la luce del sole, creando un contrasto mozzafiato con il cielo azzurro e la vegetazione circostante.

Passeggiare per le vie di Cisternino significa perdersi in un dedalo di scorci pittoreschi, dove ogni angolo racconta una storia. Il borgo è stato definito dall’architetto giapponese Hidenobu Jinnai come un “capolavoro di architettura senza architetti”, proprio per la sua straordinaria bellezza che sembra essere nata spontaneamente, senza un progetto preciso, ma con una perfetta armonia tra passato e presente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da puglia_cartoline (@puglia_cartoline)

Perché è conosciuto come il “borgo che dondola”?

Il soprannome così particolare deriva da una curiosa iniziativa che ha reso il centro storico di Cisternino ancora più affascinante. Dal 2021, infatti, sono state installate delle altalene in vari punti del borgo, creando un’atmosfera magica e fuori dal tempo. Si tratta di installazioni artistiche che permettono ai visitatori di godersi il panorama in un modo del tutto inedito, cullati dal dolce movimento dell’altalena.

Questa iniziativa ha trasformato Cisternino in una destinazione ancora più suggestiva, attirando visitatori da ogni parte del mondo, desiderosi di provare questa esperienza unica. Dondolarsi tra le stradine del borgo regala una sensazione di leggerezza e libertà, permettendo di vivere Cisternino in maniera poetica e immersiva.

Cosa vedere a Cisternino

Il borgo pugliese è ricco di attrazioni che meritano di essere scoperte. Il centro storico si sviluppa attorno a quattro rioni principali: Bère Vècchie, Scheledd, u Pantène e L’Isule, ognuno con caratteristiche uniche e scorci affascinanti.

Uno dei punti più iconici è Piazza Vittorio Emanuele, cuore pulsante del borgo, circondata da edifici storici e locali tipici. Qui si trova anche la Torre dell’Orologio, uno dei simboli di Cisternino, che regala una vista spettacolare sulla valle circostante.

Un’altra tappa imperdibile è la Porta Grande, un antico accesso al borgo medievale, accanto alla quale si erge la Torre Normanna, risalente al periodo svevo-normanno e utilizzata un tempo per scopi difensivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Bergamaschi (@thefloatingbottle)

Tradizioni e sapori autentici

Oltre alla bellezza del paesaggio, Cisternino è celebre per la sua tradizione gastronomica. Uno dei piatti più famosi del borgo è rappresentato dalle bombette, succulenti involtini di carne ripieni di formaggio e spezie, cotti alla brace. Passeggiando tra le vie del borgo, è impossibile resistere al profumo irresistibile che proviene dalle macellerie-ristoranti, dove è possibile scegliere la carne direttamente al bancone e gustarla cotta al momento.

Oltre alle bombette, tra le specialità locali troviamo anche l’orecchietta con le cime di rapa, i taralli pugliesi e il delizioso capocollo di Martina Franca, un salume dal sapore intenso che rappresenta una vera eccellenza della gastronomia locale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da antonio marangi (@antoniomarangidettonino)

Un’esperienza tra arte, natura e relax

Cisternino non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere. Il borgo si trova in una posizione privilegiata, immerso nella meravigliosa Valle d’Itria, una terra ricca di uliveti secolari, muretti a secco e trulli caratteristici. Nei dintorni, è possibile esplorare alcune delle località più iconiche della Puglia, come Alberobello, Ostuni e Locorotondo, che insieme a Cisternino formano un itinerario imperdibile per chi ama la bellezza autentica del sud Italia.

Per chi desidera immergersi nella natura, i sentieri della Murgia dei Trulli offrono percorsi di trekking e passeggiate panoramiche tra paesaggi mozzafiato. Inoltre, a pochi chilometri dal borgo si trovano le splendide spiagge del Mar Adriatico, perfette per una giornata di relax tra mare cristallino e sabbia dorata.