In Sicilia c’è la città dove 500 euro bastano per una vita da sogno: si stanno trasferendo tutti

Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, si distingue per il costo della vita grazie a prezzi stabili e inflazione contenuta

In un momento storico segnato da forti pressioni inflazionistiche che gravano sulle famiglie italiane, emerge un dato sorprendente e significativo: una città siciliana si conferma come una delle città più economiche d’Italia.

Secondo l’ultima analisi condotta dall’Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat di ottobre 2025, la città siciliana si posiziona al secondo posto nella classifica delle città italiane con il più basso tasso di inflazione, con un incremento minimo del costo della vita pari allo 0,2%, ovvero un aumento di soli 46 euro annui per una famiglia media.

Il basso impatto dell’inflazione: un primato da interpretare

Nella graduatoria che comprende 78 città italiane, Trapani si distingue per la sua quasi totale stabilità dei prezzi, preceduta solo da Campobasso, che registra un aumento ancora più contenuto. A confronto, altri centri urbani quali Siena o Bolzano devono affrontare incrementi superiori ai seicento euro annuali. Questo scenario rende la provincia trapanese un territorio a basso impatto inflattivo, una peculiarità che si spiega con dinamiche economiche e sociali ben precise.

L’inflazione bassa non è sempre sinonimo di condizioni economiche favorevoli. Nel caso di Trapani, a incidere è soprattutto la debolezza della domanda interna, con redditi medi tra i più bassi del Paese che limitano la capacità di spesa delle famiglie. Il mercato locale, caratterizzato da una bassa mobilità economica, non genera pressioni al rialzo sui prezzi. Si tratta di un fenomeno tipico delle aree economicamente fragili, dove la crescita della ricchezza è contenuta e i consumi restano stabili o addirittura in calo.

Un altro elemento che contribuisce al mantenimento di un tasso inflattivo contenuto riguarda la struttura dei consumi tipica di Trapani. Nella città siciliana, infatti, il costo degli affitti, dei trasporti urbani e dei servizi avanzati incide meno rispetto ad altre realtà italiane. Il carrello della spesa, che rimane la voce principale di consumo, ha visto nel 2025 un raffreddamento dei prezzi dei beni alimentari, contribuendo così a mantenere l’indice generale molto contenuto.

La provincia di Trapani parte da una base di prezzi mediamente più bassa rispetto alla media nazionale. Ciò determina che anche un aumento percentuale, seppur minimo, abbia un impatto economico ridotto per le famiglie. Questo dato, pur rappresentando una buona notizia sul fronte del costo della vita, non segnala necessariamente una condizione di maggiore benessere economico, ma piuttosto un costo della vita strutturalmente più leggero.

L’analisi nazionale evidenzia una spaccatura crescente tra le diverse aree del Paese. Mentre al Nord-Est il costo della vita accelera, il Sud, e in particolare Trapani, appare sospeso in una condizione di immobilità economica che contribuisce a mantenere bassi i prezzi. Il Centro Italia occupa una posizione intermedia, con alcune regioni come la Toscana che fungono da traino.

In questo scenario, Trapani si conferma un territorio dove vivere costa relativamente poco, ma dove la sfida principale rimane lo sviluppo economico. È fondamentale che questo dato positivo non mascheri problemi strutturali di lungo termine, come la necessità di stimolare la crescita dei redditi e dell’occupazione per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Con un PIL nominale di oltre 113 miliardi di euro nel 2024 e un PIL pro capite di circa 23.900 euro (PPA), la Sicilia presenta un’economia caratterizzata da molteplici sfide, tra cui la necessità di incrementare l’occupazione e migliorare le infrastrutture. Il contesto geografico insulare, la presenza di importanti centri storici come Palermo, Catania, Messina e appunto Trapani, e la ricchezza di risorse naturali e culturali rappresentano elementi di forza su cui puntare.