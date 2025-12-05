Il borgo uscito da una fiaba: le case colorate sul mare e un centro di pietra intatto

Tra storia millenaria, tradizioni popolari e paesaggi mozzafiato, il borgo si distingue per cultura, artigianato d’eccellenza ed eventi

Il clima è tipicamente mediterraneo, con inverni miti e umidi ed estati calde e secche. Le temperature medie oscillano da un minimo di circa 9,8 °C in gennaio a un massimo di 23,9 °C in agosto, con frequenti giornate di caldo intenso durante l’estate.

Qui la storia millenaria, la cultura popolare, l’artigianato raffinato e un paesaggio naturale di straordinaria bellezza si intrecciano per offrire un’esperienza unica, arricchita ogni anno da eventi tradizionali da iniziative di promozione turistica e culturale sempre più apprezzate a livello nazionale e internazionale.

Un borgo che racconta la storia attraverso i suoi monumenti

Nel cuore della costa occidentale della Sardegna, il comune di Bosa si presenta come un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, affascinando visitatori e studiosi. Con una popolazione di poco più di 7.300 abitanti, questo borgo della provincia di Oristano si distingue per la sua ricca storia, il patrimonio culturale e le numerose iniziative popolari che ne animano l’identità.

La prima immagine indelebile di Bosa è sicuramente quella del quartiere storico di sa Costa, dove le case dai colori vivaci si arrampicano sulle pendici del colle di Serravalle, dominato dal maestoso castello dei Malaspina, risalente al XII secolo. Questo castello, raggiungibile a piedi, offre una vista panoramica privilegiata sull’intera cittadina e rappresenta un simbolo storico ed architettonico di grande rilievo.

Il caratteristico lungotemo con il Ponte Vecchio che attraversa il fiume Temo – l’unico fiume navigabile della Sardegna – accompagna le passeggiate lungo le antiche concerie, memoria storica di un passato in cui Bosa era rinomata per la produzione di pellame di alta qualità tra la metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. A testimoniare questa importante tradizione è il Museo delle Conce.

Nel borgo meritano particolare attenzione la chiesa dell’Immacolata Concezione, con i suoi affreschi di grande pregio, e la chiesa di Nostra Signora de sos Regnos Altos, situata all’interno delle mura del castello, dove si conserva un ciclo di dipinti del 1370. Proprio qui, a fine settembre, si svolgono le celebrazioni più suggestive dell’anno bosano. Fuori dal centro abitato, nella zona rurale di Calmedia, si trova la chiesa romanica di San Pietro extra muros, anticamente centro della Bosa vetus, prima che la popolazione migrasse verso il quartiere di sa Costa, oggi noto come Bosa nova. In quest’area si può ammirare anche sa funtana manna, un monumento ottocentesco realizzato in trachite rossa.

Bosa è il principale centro della storica regione della Planargia, rinomata per le sue tradizioni artigianali ed enogastronomiche. Tra le eccellenze locali spicca la produzione della malvasia, uno dei vini dolci più apprezzati della Sardegna, oltre a raffinati gioielli in corallo, cesti di asfodelo e tessuti pregiati come il filet, frutto di antiche conoscenze femminili.

Una delle manifestazioni culturali più autentiche e sentite è il Carrasegare Osincu, il carnevale di Bosa, che si tiene ogni anno con grande partecipazione popolare. Tra i momenti più suggestivi, la sfilata delle maschere tipiche, la “questua” in maschera per le strade e la rappresentazione di Gioldzi – il fantoccio simbolo del carnevale – accompagnato dagli Attittadoras, donne vestite a lutto che eseguono lamenti funebri per evocare la morte e la rinascita simbolica del carnevale stesso.

Il paesaggio che circonda Bosa è caratterizzato da un territorio collinare e litoraneo, con un’altitudine media di 279 metri sul livello del mare, che si estende su una superficie di 128 km². Il fiume Temo, l’unico navigabile in Sardegna, attraversa la città e la vallata circostante, contribuendo a modellare un ambiente naturale unico nel suo genere.