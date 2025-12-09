Altro che Malesia, il borgo è in Italia ed è un vero spettacolo: spiagge bianchissime e acqua cristallina

Sandokan torna in TV, uno dei personaggi più amati dagli italiani e ci porta a scoprire uno dei borghi più belli del paese.

Sandokan è uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano, capace di evocare immediatamente avventura, coraggio e un fascino esotico senza tempo. La sua figura continua a conquistare generazioni diverse grazie a un immaginario potente fatto di mari lontani, battaglie epiche e un irresistibile spirito ribelle.

Il personaggio creato da Emilio Salgari ha segnato l’immaginario collettivo con avventure tra giungle, mari tempestosi e amori impossibili che hanno appassionato intere generazioni. Dai suoi romanzi sono nati film, cartoni animati e una serie televisiva degli anni ’70 che ha trasformato Sandokan in un’icona pop.

Il borgo di Sandokan esiste ed è in Italia

Questa eredità narrativa rende ancora più affascinante l’idea di un luogo italiano capace di evocare le atmosfere della Tigre della Malesia con sorprendente efficacia. Molti restano stupiti nello scoprire che esiste davvero un borgo che ricorda quei paesaggi lontani e suggestivi.

La curiosità è cresciuta ulteriormente grazie a una nuova produzione RAI che ha riportato Sandokan al centro dell’attenzione nazionale. Questo rinnovato interesse ha spinto molti a cercare scenari italiani capaci di richiamare l’Oriente immaginato da Salgari con grande fedeltà visiva.

Per ricreare l’atmosfera della Malesia coloniale, la produzione ha scelto location italiane capaci di trasformarsi in scenari orientali grazie a fotografia e scenografie accurate. Scogliere, baie nascoste e borghi arroccati sono stati utilizzati come set naturali per rappresentare porti, villaggi tropicali e insenature dei pirati.

Tra questi luoghi spicca Gizzeria, in Calabria, già ribattezzata da molti come il borgo di Sandokan in Italia. Affacciata sul Golfo di Sant’Eufemia, offre scogliere frastagliate, spiagge luminose e un mare aperto che ricorda davvero le avventure della Tigre della Malesia.

Le riprese hanno valorizzato tratti di costa dove la roccia scende verso l’acqua creando profili selvaggi perfetti per immaginare sbarchi notturni e rifugi nascosti. Al tramonto la luce calabrese trasforma le spiagge in scenari esotici, mentre l’entroterra collinare completa un paesaggio che profuma di libertà.

Gizzeria non è solo un set cinematografico, ma un borgo che merita una visita per il suo fascino autentico. Il centro storico offre vicoli stretti, case addossate e scorci improvvisi sul mare che raccontano la tradizione calabrese.

Più in basso, Gizzeria Lido è famosa per il vento costante che l’ha resa una meta amata dagli appassionati di kitesurf e windsurf. Nei dintorni si possono esplorare i rilievi del Monte Mancuso con panorami spettacolari sulla costa tirrenica e collegamenti verso Lamezia Terme.

La cucina locale propone piatti di pesce freschissimo, fritture di paranza e primi ai frutti di mare che raccontano la tradizione gastronomica calabrese. Nell’entroterra dominano salumi tipici, formaggi locali e ottimo olio extravergine accompagnati da vini regionali in grande crescita.

Sedersi a tavola dopo aver esplorato il borgo o la spiaggia, sapendo che qui sono state girate scene di Sandokan, rende l’esperienza ancora più speciale. È come unire in un unico viaggio cinema, paesaggio e sapori, ritrovando la magia che ha reso immortale la Tigre della Malesia.