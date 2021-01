Chi l’ha comprata, sostiene che questa tuta da casa è tra le più comode di sempre. Nonostante l’arrivo del 2021, non siamo ancora pronti a rinunciare al comodo abbigliamento da casa in cui ci siamo rifugiati per tutto il 2020. E sembra che moltissimi acquirenti di Amazon la pensino allo stesso modo. Questa tuta da casa di due pezzi che costa intorno ai 35 euro (spedizione compresa) è tra i bestseller degli acquisti su Amazon e secondo molti recensori è “il capo più comodo di sempre”.

Disponibile in tantissimi colori diversi, questa tuta da casa comprende un paio di pantaloni e una felpa girocollo, entrambi realizzati in poliestere e spandex e in morbido tessuto simil velluto. Per circa 35 euro di media, ti arriveranno a casa con un semplice click entrambi i pezzi, che potrai indossare insieme ma anche separatamente.

“Mi è piaciuto tutto in questa tuta: morbidezza, qualità, comodità” ha scritto un recensore, che ha aggiunto: “Il tessuto traspira, non si allunga nella zona ginocchia neanche dopo giorni e giorni”.

Altri acquirenti hanno affermato che questo set “Si presenta meglio che in foto. Cangiante ma meno marcate le differenze di tonalità e più eleganti.

Veste bene”.

Un’altra ragazza ha scritto: “Stupendo da utilizzare come pigiama, materiale ottimo. Il tessuto non è sintetico e riscalda abbastanza bene. Vivo in un paese dove fa neve è sicuramente passerò un inverno abbastanza al caldo”.

Se ti accorgi di non voler indossare nient’altro dopo aver aggiunto questa tuta da casa al tuo armadio, potresti sempre pensare di acquistarne una di un colore diverso. Dopotutto, visto il prezzo così basso, potresti anche pensare di prenderla di tutti i colori che vuoi, dal nero al grigio scuro al verde cangiante.

