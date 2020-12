Se il tuo shopping degli ultimi mesi in tema di abbigliamento è all’insegna di capi comodi e pratici, questi pantaloni in maglia a nido d’ape di H&M che ho appena preso potrebbero essere il tuo nuovo acquisto furbo. E’ inutile negarlo, la pandemia ha cambiato le nostre abitudini in tutto e per tutto. Anche per quanto riguarda le scelte di shopping. Mai come nel 2020 ci siamo ritrovati ad acquistare tute da casa, leggings, morbidi e caldi maglioni avvolgenti, pantofole e calzini. Dopotutto, passare tanto tempo dentro casa non deve renderci succubi del pigiama e vestirci carine anche se comode è possibile.

I brand si sono accorti di questa nuova necessità e stanno proponendo sempre più capi versatili, comodi e caldi, adatti all’inverno da passare dentro casa. Tra questi c’è sicuramente H&M, che nell’ultima collezione ha proposto tantissimi completi per un abbigliamento da casa pratico e chic.

Navigando nel sito mi sono imbattuta in un paio di pantaloni in morbida maglia a nido d’ape di misto viscosa con lana. Hanno la vita alta con elastico e la gamba dritta e ampia. Sono un capo furbo che non mi sono lasciata scappare e che ho già inserito nel carrello.

Per non farmi mancare niente, ho abbinato anche il pullover proposto da H&M. Si tratta di un cardigan, anche questo in morbida maglia a nido d’ape di misto viscosa con lana. Linea morbida con profondo scollo a Ve bottoni davanti. Spalle basse, maniche lunghe con polsino stretto in basso.

Il pantalone e il cardigan formano il perfetto completo per un abbigliamento comodo, casual e super chic, adatto ad affrontare questi nuovi mesi che ci attendono prima dell’estate.

