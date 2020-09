L’autunno 2020 è ufficialmente arrivato e, oltre alle piogge e alle temperature più basse, porta con sé la voglia di acquisti caldi e accoglienti. Mango propone un cardigan in maglia spessa e morbida che dovresti assolutamente inserire nel carrello adesso.

Si tratta di un cardigan in misto lana e alpaca. Maniche lunghe, presenta la maglia spessa, e il modello è ampio. Un capo irrinunciabile per diversi motivi.

Perché non dovresti farti sfuggire il maxi cardigan di Mango

Ci sono almeno 3 motivi per cui questo cardigan dovrebbe far parte del tuo guardaroba.

CORTESIA MANGO

Motivo numero 1: perché può fungere anche da cappotto. Trattandosi di un cardigan all-over, questo capo dalla maglia spessa funziona anche da cappotto. Il suo materiale, lana e alpaca, lo rende caldo e accogliente. Essendo morbido, puoi metterlo tranquillamente sopra qualsiasi look, anche il più semplice, e renderlo glamour e alla moda.

Motivo numero 2: perché è accogliente. Cosa c’è di meglio in inverno che non avvolgersi in un cardigan caldo e morbido? Questo cardigan di Mango dal perfetto stile hygge ti farà sentire protetta e al sicuro. Potrai indossarlo anche a casa, sopra il pigiama, per una sessione Netflix e tisana calda. Oppure, potrai sfoggiarlo in ufficio per uno stile casual chic e allo stesso tempo pratico.

CORRELATO: Non saprai resistere al vestito scamiciato di Mango, pratico e perfetto per ogni occasione.

Motivo numero 3: perché è uno dei trend dell’autunno e dell’inverno 2020. Il maxi cardigan è una delle tendenze moda del momento. Già presente in primavera, non ci abbandonerà nemmeno in autunno.

Dopotutto non è difficile capirne il motivo: un bel cardigan in maglia pesante è morbido, caldo, accogliente. Probabilmente, il merito del suo successo è proprio quello di essere un capo versatile, che può essere reinterpretato in vari look, come ad esempio sopra i jeans, mini gonne, leggings. Puoi indossarlo con le sneakers come capo spalla rilassato, oppure con i tacchi per un effetto super chic.