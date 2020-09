Se cerchi un vestito pratico, perfetto per la moda autunno 2020 e adatto a tutte le occasioni, non potrai farti sfuggire questo abito scamiciato di Mango.

Si tratta di un vestito in stampa animalier, vero e proprio trend della moda di stagione, reso pratico dalla linea scamiciata.

Questo abito di Mango ha il collo classico, maniche lunghe con polsini abbottonati. Dettagli increspati, vita elasticizzata e modello scampanato.

Perché non dovresti farti sfuggire questo vestito di Mango

Semplice, perché ha tutte le carte in regola per diventare il tuo migliore amico della prossima stagione.

Il modello scamiciato, infatti, lo rende pratico e comodo. La stampa leopard e la lunghezza donano a questo vestito un’aria glamour. Un mix che lo fa diventare perfetto sia per andare in ufficio e sia per incontri lavorativi con clienti. Adatto ai meeting in azienda, se abbinato a un paio di stivali è ideale anche per un pranzo di lavoro.

Ma non è finita qui perché abbinato a delle Dr. Martens sarà perfetto anche per le tue sessioni di shopping con le amiche.

E se la stampa leopard non ti convince, niente paura. Mango ha pensato anche agli animi più romantici e lo stesso vestito lo propone sui toni scuri con stampa a fiorellini.

Insomma, si tratta di un capo adatto davvero a tutte e per tutte le occasioni.

Se ancora hai dei dubbi su questo vestito, sappi che sul sito di Mango potrai averlo con un semplice click a meno di 40 euro. E visto che il marchio low cost offre la spedizione gratis per ordini superiori a 30 euro, questo abito che metterai davvero sempre non ti costerà un centesimo di più.

CORTESIA / MANGO.