Se siate alla ricerca di un paio di jogger per l’autunno inverno 2020/21, vi consigliamo di dare un’occhiata a questi pantaloni firmati Calzedonia, che abbiamo scovato sul sito del brand.

Parliamo dei jogger thermal in finta pelle, caldi e confortevoli, ideali nei mesi più freddi. Con coulisse in vita e polsini al fondo, cinturino in vita confortevole per una vestibilità perfetta. Prezzo: 29,95 euro.

I pantaloni sono destinati all’uso esterno, sebbene in questo periodo storico le uscite siano limitatissime e destinate solo agli acquisti essenziali.

I jogger in finta pelle possono essere indossati per andare a fare la spesa o, qualora il luogo in cui abitiamo non sia zona rossa o arancione, per fare una colazione al bar.

Potete indossare i pantaloni con delle scarpe sportive, sebbene anche una scarpa darebbe tutt’altra direzione al capo.

Ma come abbiamo già ribadito, i look eleganti e poco comodi sono al momento in “pausa”, a vantaggio di tutto ciò che ci permette di sentirci confortevoli.

I jogger sono perfetti con una maglia a collo alto, anche nera, per dare vita a un outfit total black.

Anche un body potrebbe essere la soluzione giusta, per esempio quello firmato Intimissimi di cui vi abbiamo parlato nei mesi scorsi.

Altri capi da mettere nel carrello per la stagione autunno-inverno.

Se anche voi state lavorando in smartworking sapete già che l’oufit comodo è tutto.

Date un’occhiata a questa tuta firmata Uniqlo, che potrebbe diventare la vostra alleata durante le ore lavorative casalinghe davanti al pc. Sempre nell’ambito comfy look, vi invitiamo a prendere in considerazione un cardigan firmato Mango, che potrebbe diventare la nuova copertina di Linus almeno fino alla prossima primavera. Si tratta di un modello in cashmere da 159,99 euro con maniche lunghe e tasche laterali. Colore: beige marroncino. Perfetto per le giornate più fredde dell’anno.