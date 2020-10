Abbiamo individuato un body Intimissimi perfetto per l’autunno e l’inverno.

Il body di cui vi parliamo costa 19,99 euro ed è a manica lunga in modal con scollo a U. Si chiude con bottoni a pressione.

Fa parte della Green Collection, che si distingue per l’uso di fibre a basso impatto ambientale come il modal by Lenzing, tessuto di origine vegetale ricavato da fonti di legno rinnovabili e sostenibili.

Sono disponibili diverse taglie del body, dalla S alla L. Colore solo nero, ma sul sito ci sono altre alternative se volete necessariamente un capo colorato.

Consideriamo questo pezzo un must have, quello che potete abbinare a numerosi outift, da quelli più eleganti a quelli più casual.

E’ utilizzabile come sottogiacca se indossate un tailleur per andare in ufficio.

Se invece siete alla ricerca di una maglia da mettere sopra una gonna longuette, anche in questo caso avete l’abbinamento ideale.

Il body è la scelta giusta se volete indossare un pantalone o una giacca a fantasia leopardata e non volete esagerare con il resto dell’outfit.

In altre parole si tratta di un pezzo della vostra collezione personale che avrete modo di sfruttare in numerose occasione tanto in autunno quanto in inverno e perché no, anche in primavera.

Vi sconsigliamo di indossare il body per fare attività sportiva, perché la la chiusura potrebbe non essere adatta a fare movimento intenso.

Altri modelli da mettere nel carrello per l’autunno 2020.

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato un abito camicia firmato Mango da 39,99 euro disponibile in due diversi colori: bordò o nero.

Se invece state cercando un abito per la stagione abbiamo scovato un vestito nero firmato H & M da sfruttare per molti look.

L’abito è un modello aderente in jersey di misto cotone a costine, con scollo a V e abbottonatura decorativa sul davanti.