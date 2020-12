Un paio di pantofole calde, comode e trendy sono il perfetto regalo di Natale di quest’anno. Se sei come me, probabilmente sei molto confuso di come sia volato questo dicembre. Le festività natalizie sono in pieno svolgimento e, sebbene i regali siano una delle cose meno importanti del momento (come promemoria, siamo nel piano di una pandemia), potrebbe sembrare un po’ imbarazzante consegnare a mia madre un buono invece di un regalo dolce e sentito.

Che sia un pensierino per qualcuno caro o un semplice regalo per te stessa, queste pantofole incrociate calde e trendy sono l’acquisto ideale per il Natale 2020. Si tratta di un paio di pantofole del marchio Madewell. Sono incrociate e in morbida pelliccia, ovviamente sintetica e, soprattutto, riciclata. A renderle super di tendenza, oltre la forma, anche la stampa leopard.

Perché non dovresti lasciarti sfuggire queste pantofole? Innanzitutto perché sono l’acquisto furbo dell’inverno. Oltre ad essere calde e comode, infatti, sono perfette per i look da casa casual e glamour. Purtroppo la pandemia ci ha obbligato a rivedere il concetto di outfit, prediligendo l’homewear. Questo però non vuol dire dover apparire trasandate. Un paio di pantafoline di tendenza come queste di Madewell e una tuta da casa comoda, possono rendere le tue videocall divertenti e alla moda.

Inoltre, queste pantofole ti accompagneranno per tutto l’inverno e, perché no, per buona parte della primavera. Costano solo 36 euro e, mettendole nel carrello, ti assicurerai le scarpe più gettonate della stagione.

Per esempio, potrai abbinarle al completo in maglia di H&M composto da pullover e pantalone morbido che abbiamo scovato qualche giorno fa girando su internet. Per il 100% di comfort.