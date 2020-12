Comodità è la parola d’ordine del 2020 per quanto riguarda look e outfit. E questi jogger in maglia fine di H&M sono la perfetta combinazione tra praticità, comfort ed eleganza. Perché se è vero che dobbiamo ancora impegnarci a mantenere il distanziamento sociale per via della pandemia e cercare di stare in casa il più possibile, è anche vero che non dobbiamo necessariamente cedere a pigrizia e sciatteria. Per questo motivo, prenderci cura di noi risulta quasi fondamentale, sia per il nostro benessere fisico che psichico.

Uno dei modi per non lasciarci andare è quello di evitare di rimanere in pigiama tutto il giorno. Fare la doccia tutte le mattine e scegliere capi comodi e pratici ma allo stesso tempo carini, ci permetterà di mantenere una certa routine molto utile in questo periodo.

Girando per il web ho trovato questi jogger di H&M che sembrano proprio fare al caso nostro. Si tratta di un paio di jogger in morbida maglia fine con lana. Vita normale con elastico e coulisse nel girovita. Tasche laterali oblique. Linea stretta in basso, bordo in maglina a fondo gamba.

Un capo di H&M pratico, versatile e assolutamente chic, che in questo momento non dovrebbe proprio mancare nel nostro armadio. Infatti, potrai sfruttarlo tantissimo durante i pomeriggi e le sere a casa e per videochiamate con amiche e colleghi. Ma potrai indossarlo anche in futuro, per uscire o per le tue sessioni di shopping.

Questo jogger di H&M puoi abbinarlo davvero con tutto. Il sito lo propone insieme al pullover a girocollo in morbida maglia con lana, della stessa linea dei jogger. Un completo economico (i due capi insieme ti verranno a costare meno di 40 euro) e furbo, da non farsi scappare. Inoltre, se fai parte di H&M Members, sappi che la spedizione è gratuita per ordini oltre i 20 euro e hai 60 giorni per il reso.