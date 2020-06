Abbiamo individuato un caftano firmato H&M che è perfetto per le giornate in spiaggia.

Si tratta di un modello da 39,99 euro, disponibile solo per la vendita on line, dunque non presente nei negozi.

Un modello in jersey leggero con fili glitter con maniche lunghe ampie, sezioni aperte in alto e coulisse ai polsi, più profondi spacchi laterali.

Potete indossare il caftano in spiaggia durante il giorno, ma anche di sera per una festa in spiaggia, magari abbinato a delle espadrillas o dei camperos colorati.

Ricordate che è trasparente quindi se lo indossato come copri abito potete abbinare dei pantaloncini corti.

I fili glitterati non vi faranno passare inosservate, pur evitando l’effetto brillante natalizio.

Il caftano coniuga eleganza e glamour, ecco perché non può mancare nel vostro guardaroba.

Altri abiti H&M ideali per l’estate 2020.

Da pochi giorni è iniziata l’estate e abbiamo individuato un altro abito H&M che potrebbe diventare il tuo alleato per la stagione calda.

Si tratta di un vestito lungo e senza spalline in jersey con top interno elastico, cucitura in vita e spacco laterale.

Il vestito con maniche a sbuffo da 24,99 euro firmato dal brand svedese sembra essere fatto proprio per queste occasioni.

Altro modello che non può mancare nel tuo guardaroba estivo è un capo firmato sempre dal brand svedese H&M, prezzo 29,90 euro.

Il vestito è smanicato in morbido jersey di misto lino e viscosa, lunghezza fino al polpaccio.

La shopper da spiaggia H&M must have.

Chi è diretta al mare non dimentichi questa borsa in paglia del brand.

Si tratta di un modello in cartapaglia con due manici in finta pelle e cerniera superiore.

Il prezzo è decisamente economico considerando che costa 14, 99 euro.