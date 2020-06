Abbiamo individuato una shopper in paglia che diventerà la tua alleata in spiaggia per l’estate 2020.

Si tratta di un modello in cartapaglia con due manici in finta pelle e cerniera superiore.

Il modello ha due scomparti interni, di cui uno con cerniera. E’ foderata all’interno.

E’ grande al punto da tenere al suo interno l’asciugamano e tutti gli oggetti necessari per il mare.

Il prezzo è decisamente economico considerando che costa 14, 99 euro.

Un utente che l’ha acquistata scrive:

“Borsa molto capiente e dalla linea semplice resa accattivante dai delicati intrecci che la caratterizzano”.

“L’interno, dotato di una sola piccola tasca per cellulare, risulta forse un po’ dispersivo”.

Consigliatissima come borsa estiva, anche da portare in spiaggia”.

Un altro commenta:

“Bella borsa, molto grande, direi più adatto al mare. Il colore più bello dal vivo. Comunque buon rapporto qualità prezzo”.

Su un ulteriore commento si legge:

“Bella borsa, ha solo una pecca: non è rigida. Tende ad afflosciarsi, ma tutto sommato, comoda e capiente”.

L’abito H&M ideale per l’estate.

Abbiamo scovato un abito che non può mancare nel tuo guardaroba estivo.

Si tratta di un modello firmato dal brand svedese H&M, prezzo 29,90 euro.

Il vestito è smanicato in morbido jersey di misto lino e viscosa, lunghezza fino al polpaccio.

Ha una linea morbida e un’ampia scollatura posteriore con arricciature decorative sul bordo, poi spacchi su entrambi lati.

Potete scegliere tra tre colori: nero, beige e kaki scuro, taglie dalla XS alla XXL.

Un altro modello interessante H&M per l’estate.

Qualche mese fa vi abbiamo parlato di un altro abito molto tattico del brand svedese (guarda la foto del vestito).

Un capo lungo e scollato ideale per l’estate in jersey lucido dalla caduta elegante.

Linea dritta in alto, spalline sottilissime da annodare sulla schiena con profonda scollatura sulla schiena, spacco dietro.

Disponibile in due colori: rosso e marrone. Prezzo: 39.90 euro. Le taglia variano dalla XS alla XL.