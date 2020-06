Un vestito di Mango fresco e chic perfetto da sfoggiare in estate. Con la fine del lockdown, possiamo lentamente tornare alle nostre vite normali.

Anche se con le dovute misure di sicurezza, possiamo tornare ad uscire con le amiche. Per questo motivo, avere nell’armadio dei vestiti freschi e chic, perfetti per le sere d’estate, è molto importante.

Resistere alle temperature calde e all’umidità estiva è più facile, se scegli i look giusti.

Per esempio, puoi optare per il vestito in misto lino di HM, che con meno di 30 euro ti assicura look freschi e glamour.

Un’altra ottima opzione è il vestito giallo di Mango che sta spopolando su Instagram.

Dopotutto, si tratta di un pezzo must che non dovrebbe mancare nel tuo guardaroba.

Si tratta di un abito lungo in popeline di cotone, modello scampanato e balze. Il colore giallo e il modello voluminoso lo rende un capo perfetto per l’estate.

Puoi abbinarlo ad un sandalo gioiello flat e una cinta in vita per un effetto casual chic. Ma diventa perfetto anche per una cena romantica se accompagnato da un sandalo con tacco e una borsa gioiello.

Con una collana lunga e un accessorio ai capelli, acquisterai immediatamente un effetto boho-chic, perfetto per una serata al mare con gli amici.

Il modello di questo vestito di Mango, in fondo, rispecchia la tendenza moda dell’estate 2020, che vede gli abiti ampi al centro dell’attenzione. Gli abiti ampi, anche chiamati blanket dress, sono ariosi e comodi tutto l’opposto dei vestiti stretti e costrittivi.

Molti di questi abiti includono balze o maniche a palloncino, due dettagli che aggiungeranno un po’ di brio al tuo look. Di recente, anche Dakota Johnson è stata avvistata mentre indossava un blanket dress mentre era a Los Angeles.