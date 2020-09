Se siete alla ricerca di un vestito per il prossimo autunno vi consigliamo di dare un’occhiata a un abito rosso in satin firmato Giuliva Heritage x H&M.

Il vestito arriva fino al polpaccio, con scollo a barca, apertura con bottone sotto la nuca.

Ha maniche lunghe con polsino alto e bottoni dorati, cucitura asimmetrica con pinces in vita e gonna leggermente svasata.

Si chiude con una cerniera nascosta su un lato.

Il capo costa 39,99 euro ed è disponibile anche nella variante azzurra.

L’abito è ciò di cui avete bisogno per dare vita a un outfit elegante e allo stesso tempo confortevole.

Può essere usato per andare al lavoro, così come per una serata con le amiche e perché no, anche per un appuntamento romantico.

Potete abbinarlo a delle scarpe décolleté nere o a un bel paio di stivali marroni con tacco, un colore che si adatta a molte tinte.

Altri due modelli Giuliva Heritage x H&M.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di altre due creazioni della nuova collezione del brand svedese, che vale la pena mettere nel carrello il prima possibile.

Il marchio di moda low cost propone un completo top che ci risolve tutti gli eventi del 2021 (sperando che ce ne siano sempre di più).

C’è poi l’abito chemisier nero, che potete alternare a quello rosso che abbiamo analizzato in questo articolo.

Parola agli stilisti.

“Siamo stati super felici di democratizzare quello che facciamo”, dice Margherita Cardelli, alla testa del brand insieme al marito.

“La sartoria in generale è un concetto che di solito è collegato a qualcosa di vecchio e noioso. Quello che facciamo non è affatto questo”, continua Cardelli, come si legge su Vogue.

“Amiamo la contaminazione tra due culture della moda completamente diverse e i risultati sono estremamente armoniosi”, sottolinea Cardelli.