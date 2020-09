Se siete alla ricerca di un abito per l’autunno inverno abbiamo scovato un vestito che consideriamo già un must have.

L’estate è agli sgoccioli e in molti posti in Italia le temperature afose sono solo un ricordo.

Per evitare di trovarci impreparate meglio mettere nel carrello i vestiti che poi saranno presi d’assalto nei prossimi mesi.

Per esempio l’abito chemisier Giuliva Heritage x H&M, un modello lungo fino al polpaccio in morbido tessuto semilucido.

Con colletto e bottoni davanti, pinces e cintura staccabile da annodare in vita per una silhouette perfetta.

Ha delle maniche lunghe con polsino alto e bottoni, una linea leggermente arrotondata in basso.

E’ sfoderato e realizzato in parte con poliestere riciclato.

Questo vestito è estremamente versatile e potete abbinarlo a degli stivali con tacco, così come a delle scarpe décolleté.

Se poi volete dare una svolta sporty al look, via libera a delle scarpe da ginnastica, ma noi consigliamo di puntare a delle calzature più eleganti.

La nuova collezione Giuliva Heritage x H&M.

“Siamo stati super felici di democratizzare quello che facciamo”, dice Margherita Cardelli, alla testa del brand insieme al marito.

“La sartoria in generale è un concetto che di solito è collegato a qualcosa di vecchio e noioso. Quello che facciamo non è affatto questo”, continua Cardelli, come si legge su Vogue.

“Ma in realtà puoi vedere solo che non è vecchio e non è noioso se vieni a Roma e visiti l’atelier”.

“Questa è un’opportunità per far capire alle persone come facciamo le cose”, specifica.

La collaborazione con H&M ha reso il duo di stilisti ottimisti riguardo al futuro.

“Amiamo la contaminazione tra due culture della moda completamente diverse, e i risultati sono estremamente armoniosi”, sottolinea Cardelli, che aggiunge:

“Non è facile da ottenere, ma può essere un punto di partenza”.

“Insieme siamo più forti d’ora in poi”.

“La moda ha bisogno di nuove discussioni e nuove alleanze. Questa collaborazione è qualcosa che può parlare molto di questo argomento”.