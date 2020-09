Va bene, questa volta HM ha davvero fatto centro. Con la capsule collection in collaborazione con Giuliva Heritage, il marchio di moda low cost propone un completo top che ci risolve tutti gli eventi del 2021 (sperando che ce ne siano sempre di più).

Se stai cercando un look che vada bene davvero per tutte le occasioni, HM ha proprio quello che fa per te.

Propone infatti un completo adatto all’autunno e all’inverno, che potrai sfoggiare a lavoro, in riunione, in meeting con i colleghi del Canada, e subito dopo per l’aperitivo con le amiche senza passare da casa. Tutto quello che ti basterà sarà un piccola trousse trucco da portare con te e un pit stop al bagno.

Perché? Perché questo completo Giuliva Heritage x HM ha davvero tutto. Linea elegante ma casual, fresca e chic al punto giusto. Lo immaginiamo in riunione per un effetto professionale e smart, e con le amiche per essere glamour e pratica.

La giacca è semi aderente e a doppio petto, in twill grezzo. Colletto e ampi revers a punta la rendono super glamour, così come le tasche applicate davanti.

I pantaloni in twill grezzo sono lunghi, lunghissimi, come vuole la moda autunno inverno 2020-2021. Vita alta con pinces, gamba ampia con piega stirata. Tasche laterali oblique, girovita più lungo con bottone a vista.

Infine il dolcevita. Si tratta di un pullover aderente in leggera maglia sottile con lana. Maniche lunghe, è perfetto anche da indossare da solo.

Insomma, 3 pezzi che sono assolutamente un must e che non dovresti farti sfuggire. Perfetti per il completo, infatti, potrai sfruttarli benissimo anche singolarmente.

Altra nota a favore? Ovviamente, il prezzo. Giacca, pantalone e dolcevita, infatti, ti verranno a costare meno di 100 euro. Un vero affare, considerando la versatilità di questo completo.