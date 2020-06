Con l’arrivo del caldo, ho voglia di freschezza ma non voglio rinunciare al glamour. Così, quando ho visto questo abito di H&M fresco e morbido, ho pensato che non potevo lasciarlo lì.

In effetti, questo vestito blu acceso di H&M ha tutti i requisiti per essere un must-have dell’estate 2020. Un capo di H&M pratico, chic e casual adatto ad ogni occasione.

In cotone goffrato e strutturato, ti permetterà di essere comoda ma allo stesso tempo trendy.

Lungo fino al polpaccio, scollo arrotondato, spalline sottili e regolabili, è perfetto per i pomeriggi d’estate se abbinato ad un sandalo flat.

Ma con una scarpa con tacco, diventa perfetto anche per l’aperitivo con le amiche o una cena con una persona importante.

Gli abiti ampi e balze rappresentano uno dei trend per l’estate 2020. Anche chiamati blanket dress, sono ariosi e comodi, tutto l’opposto dei vestiti stretti e costrittivi.

Molti di questi abiti includono balze o maniche a palloncino, due dettagli che aggiungeranno un po’ di brio al tuo look.

Di recente, anche Dakota Johnson è stata avvistata mentre indossava un blanket dress mentre era a Los Angeles.

Un altro vestito da tenere d’occhio su H&M

Dopotutto, resistere alle temperature calde e all’umidità estiva è più facile, se scegli i look giusti.

Vi avevamo già parlato di un altro vestito in misto lino di H&M. In quel caso, si trattava di un abito in misto lino e cotone, due ottime fibre che ti regaleranno freschezza anche durante le giornate estive più calde.

Ha uno scollo leggermente a V e le spalline regolabili.

Bottoni davanti, smock dietro e cucitura arricciata in vita per dare volume e un leggero effetto drappeggiato.