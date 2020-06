Un vestito di H&M fresco e di buona qualità, ma soprattutto economico.

Durante il lockdown, ho avuto modo di fare anche il cambio di stagione. Cercando di trovare un senso al marasma di top, shorts e vestiti estivi, mi sono resa conto che mancava qualcosa. Un vestito pratico, chic e casual adatto ad ogni occasione.

CORTESIA / H&M

Così, ho fatto qualche ricerca su Internet e sul sito du H&M ho trovato il vestito perfetto che voglio consigliare anche a voi.

Si tratta di un abito in misto lino, fresco e pratico ma anche glamour e chic. Perché non dovresti fare a meno anche tu di questo vestitino? Ma semplicemente perché non ne potrai più fare a meno.

Prezzo? 29,99 euro.

Si presta bene a look casual e pratici, con un sandalo flat o una sneaker. Eppure, può diventare elegante semplicemente abbinando una scarpa con tacco.

Oppure, con un cappello o una borsa di paglia farà subito effetto Capri e sarà perfetto per i tuoi aperitivi con le amiche, abbinato ad un bel bicchiere di Chardonnay.

CORTESIA / H&M

Questo vestito di H&M ha la particolarità di essere in misto lino e cotone, due ottime fibre che ti regaleranno freschezza anche durante le giornate estive più calde.

Ha uno scollo leggermente a V e le spalline regolabili.

Bottoni davanti, smock dietro e cucitura arricciata in vita per dare volume e un leggero effetto drappeggiato.

Un altro vestito da tenere d’occhio su H&M

Vi avevamo già parlato di un altro vestito in misto lino di H&M. In quel caso, si trattava di un abito smanicato in morbido jersey di misto lino e viscosa, lunghezza fino al polpaccio.

Ha una linea morbida e un’ampia scollatura posteriore con arricciature decorative sul bordo, poi spacchi su entrambi lati.

Abiti ampi, tendenza moda estate 2020

Se preferisci gli abiti ampi, per poter stare più comoda, sappi che la moda dell’estate 2020 ti viene incontro: è infatti l’anno degli abiti ampi.

Molti di questi abiti includono balze o maniche a palloncino, due dettagli che aggiungeranno un po’ di brio al tuo look. Di recente, anche Dakota Johnson è stata avvistata mentre indossava un blanket dress mentre era a Los Angeles.