Parchi divertimento, mare e comfort: ad aprile, con le vacanze di Pasqua e i ponti di primavera, gli italiani si preparano a weekend lunghi e momenti di relax con amici e familiari. Secondo l’analisi di Campeggi.com tra le mete più gettonate spiccano la Toscana e l’Emilia Romagna e tra i trend emergono i parchi divertimento. Vediamo allora 6 destinazioni ottimali per una vacanza last-minute.

Dopo i lunghi mesi invernali, gli italiani hanno voglia di ripartire e sfrutteranno l’occasione offerta dalle vacanze di Pasqua e dal ponte del 25 aprile per organizzare un weekend lungo. Magari in riva al mare, per godere delle prime giornate di primavera, oppure nei parchi divertimento, da vivere insieme alla famiglia o agli amici.

Vacanze di Pasqua e primavera, le mete più gettonate

A fare il punto sui trend di viaggio che caratterizzeranno la primavera 2022 è Campeggi.com. Il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze ha analizzato le richieste arrivate tramite la propria piattaforma. La meta più gettonata per vacanze outdoor in questo periodo dell’anno è la Toscana, con il 39% di preferenze, di cui un 55% concentrato sul mare, con la zona di Livorno in prima linea. Il restante 45% è invece interessato alle città d’arte, con Firenze e Arezzo a guidare le ricerche.

A seguire — nella classifica delle destinazioni per Pasqua individuate da Campeggi.com — compaiono il mare dell’Emilia Romagna (26%) e della Puglia (22%), mentre appena fuori dal podio ci sono Lombardia, Campania e Abruzzo.

Non solo mare: Campeggi.com ha infatti individuato anche il trend dei parchi divertimento, scelti sia dalle famiglie con bambini che dai gruppi di amici. In questo caso, il 40% delle preferenze si concentra sul lago di Garda, trainato da Gardaland. Mentre il 30% in Romagna con Mirabilandia, che stacca di appena un punto percentuale il 29% di preferenze ottenuto da Etnaland, a Catania.

Per quanto riguarda le sistemazioni, invece, Campeggi.com sottolinea che la maggior parte degli utenti per questo periodo dell’anno è alla ricerca di comfort: il 78% degli utenti si sta infatti muovendo per prenotare unità abitative, mentre solo il restante 22% sceglie piazzole per tende e camper.

Sulla scia di questi trend, Campeggi.com ha selezionato 6 destinazioni italiane e altrettante strutture outdoor per i viaggiatori in cerca di idee che intendono organizzare, anche last-minute, una fuga primaverile, in famiglia o con gli amici.

Vacanze di Pasqua e ponti primaverili sul lago di Garda, Veneto

La sponda veneta del Lago di Garda è un concentrato di arte, sapori, tradizioni e scorci da cartolina: da Lazise, con il suo lungolago, a Torri del Benaco, con il suo porticciolo pittoresco, passando per la zona della Valpolicella, terra di vini d’eccellenza. A questo si affiancano parchi divertimento come Gardaland e Movieland, meta di viaggiatori grandi e piccini.

Il consiglio di Campeggi.com: il Camping Lido di Lazise (VR), in una location invidiabile, affacciato direttamente sul lago e punto vendita biglietti di Gardaland.

Ravenna, Emilia-Romagna

Una ricca tradizione enogastronomica, una riviera vivace e meraviglie naturali e artistiche incastonate tra il mare e l’entroterra. La provincia di Ravenna è una zona tutta da scoprire: dai mosaici bizantini della Basilica di San Vitale fino alle Saline di Cervia, oggi area naturale protetta, passando per la tomba di Dante Alighieri e Mirabilandia.

Il consiglio di Campeggi.com: il Camping Adriatico di Cervia (RA), che offre ai propri ospiti una soluzione tra relax e divertimento ed è un perfetto punto di partenza per scoprire le vicine saline e Mirabilandia, a soli 15 minuti di auto.

Le colline del Chianti, Toscana

A cavallo tra le province di Arezzo, Firenze e Siena, le colline del Chianti sono la meta ideale per chi, in viaggio, ama dedicarsi all’enogastronomia e alle attività all’aria aperta. Qui, infatti, i piccoli borghi incontrano gli itinerari dedicati ai prodotti locali, come la Strada del vino, dell’olio e dei sapori del Chianti Classico, che attraversa vigneti, oliveti e cantine storiche. Il percorso si può seguire in auto o sui mezzi a due ruote, ma anche a cavallo, per abbracciare i ritmi lenti della zona e vivere un’esperienza a contatto con la natura.

Il consiglio di Campeggi.com: il Camping Village Il Poggetto di Rignano sull’Arno (FI), nella campagna del Chianti, in una posizione perfetta sia per scoprire le città d’arte della regione che per una vacanza attiva tra equitazione, trekking e ciclismo.

Vacanze di Pasqua tra Napoli e Amalfi, Campania

Da una parte Napoli, con le sue tradizioni e le sue meraviglie artistiche, dall’altra la costiera Amalfitana, con borghi e paesi affacciati sul mare e i loro labirinti di vie; nel mezzo, i panorami mozzafiato del Parco Nazionale del Vesuvio e il fascino del Parco Archeologico di Pompei. Raggiungere questo angolo di Campania significa vivere un viaggio dalle mille sfumature, un’esperienza che riesce a esaudire i desideri di tutti i viaggiatori.

Il consiglio di Campeggi.com: il Villaggio Camping Nettuno di Massa Lubrense (NA), un piccolo eden incontaminato nel cuore della riserva marina Punta Campanella e situato tra la costiera Amalfitana e la costiera Sorrentina.

Salento, Puglia, per delle vacanze di Pasqua al mare

Tacco dello Stivale, il Salento è un’area da scoprire sia via terra che via mare, tra borghi, spiagge, oliveti e masserie. La zona di Santa Maria di Leuca, in particolare, è nota per le sue grotte di origine carsica, come Grotta Porcinara, scavata dall’uomo e antico luogo di culto; la Grotta delle Tre Porte, tra le più famose e più affascinanti con le sue ampie aperture; o le Grotte Cazzafri, con le loro volte ricoperte di stalattiti e alle quali si accede solo in barca.

Il consiglio di Campeggi.com: il Centro Vacanze Santa Maria di Leuca di Gagliano del Capo (LE), che offre agli ospiti numerose attività, come spettacoli, karaoke, trekking, percorsi enogastronomici ed escursioni guidate in barca.

Catania, Sicilia

Catania, con la sua anima vulcanica, è una città ricca di arte e di storia, un luogo da scoprire a piedi da Piazza del Duomo, con il suo celebre elefante, fino ai mercati popolari, cuori della tradizione cittadina. Intorno a lei un territorio altrettanto affascinante: dai pendii dell’Etna, con i loro panorami lunari, fino alle Gole dell’Alcantara, profonde 25 metri, passando per il Castagno dei Cento Cavalli, un albero di oltre 500 anni. Per i più piccoli, inoltre, c’è il parco divertimenti di Etnaland.

Il consiglio di Campeggi.com: il Villaggio Turistico Europeo di Catania, a circa 30 minuti da Etnaland e che, grazie alla sua posizione privilegiata, permette di esplorare con facilità la parte orientale dell’isola.